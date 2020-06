„Netuší ani, kam tenhle balón pluje, ani do čeho narazí.“ Zaznělo vysvětlení, proč u opozičních lídrů došlo k nervozitě

V materiálu se poznamenává, že ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN s kritikou Mináře nesouhlasí a argumentují to tím, že se strany snaží dělat maximum pro to, aby vzájemně spolupracovaly a ve volbách uspěly. Lídr chvilkářů se ze své strany opozici snažil vystrašit slovy o tom, že by mohl vstoupit do politiky.

Stonjeková zveřejnila na Facebooku ohledně dané situace svůj názor.

„Moc hezký příběh: lídři opozice ze začátku čekali, že si na chvilkařovi Minářovi udělají bezva PRko. Že budou exhibovat na jeho akcích – ačkoli politik má proti svému rivalovi činit kroky politické, a nikoli proti němu chodit demonstrovat! Možná si mysleli, že on za ně vybojuje některé bitvy, na které oni prostě neměli. A rozhodně si mysleli, že si tak přihřejou svoji polívčičku ve světle jeho reflektorů,“ píše na úvod autorka.

Zdůrazňuje, že ve skutečnosti to bylo celou dobu naopak.

„To Minář si přihříval svůj vývárek na nich. To oni ho legitimizovali tím, že s ním vůbec jednali! Že ho brali jako partnera, kterým tenhle nikým nevolený čulibrk nikdy nebyl a z principu ani být nemohl,“ pokračuje.

Pak přichází s podrobným vysvětlením, proč došlo ke komplikaci vztahu Mináře s opozičními stranami.

„To oni byli jedním z hlavních důvodů, proč se Mikulkovo ego nafouklo do velikosti balónu, který si teď nahodile pluje po českém politickém nebi. Když někomu dovolíte, aby si osoboval právo být hlavním arbitrem správnosti nebo špatnosti dění na české politické scéně, tak je jen otázkou času, než se jeho pozornost obrátí i k vám. Než začne posuzovat, jak moc dobře nebo nedobře to děláte právě vy... Než vám třeba začne dávat i ultimáta...“ stojí v komentáři Stonjekové.

Dále komentátorka popisuje, proč lídři opozice znervózněli.

„Netuší ani, kam tenhle balón pluje, ani do čeho narazí - a už vůbec netuší, jestli časem necrashne třeba zrovna do nich,“ zdůraznila.

Poznamenala, že takový stav věcí zvláště musí děsit Piráty, protože ti mají s chvilkaři největší politický průnik.

Na druhou stranu podle Stonjekové „případná kandidatura Chvilek by přidělala vrásky i TOPce/STANu, kterým by celkem reálně sebrala těch posledních pár promile, které je ještě drží nad propastí“.

„V češtině bychom tuto situaci popsali okřídleným rčením ‚hřát si hada na prsou´. Nebo méně poeticky slovy té staré babičky ze Slunce seno ‚Už se poprali?‘“ uzavřela komentář autorka.