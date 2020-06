Miroslava Němcová: Luboš Veselý překročil meze. Je pro jeho odvolání

„Četla jsem si část těch jeho výroků, které měl na adresu paní redaktorky Hovorkové. Myslím teď pana Veselého. A je fakt, že zejména to vybízení k davové nenávisti a k projevům nenávisti, takzvaného zúčtování s tou paní redaktorkou proto, že má nějaké názory, a vyzývání široké veřejnosti k takovéhle nenávisti je fakt za hranou toho, co má dělat člověk v postavení člena Rady ČT. Jinými slovy, podle mě se dostal mimo ten rámec toho, ve kterém má jako radní působit, a spíše bych byla pro jeho odvolání,“ řekla Němcová v rozhovoru pro Prostor X Čestmíra Strakatého na adresu vyjádření radního České televize Luboše Xavera Veselého o novinářce portálu Forum 24 Johany Hovorkové.

Luboš Veselý zvolil tvrdá slova na adresu Hovorkové kvůli jejímu působení na českých školách. Podle slov Němcové, Hovorkové kvůli slovům Luboše Veselého začaly chodit výhružné maily a SMS zprávy. Veselý se mezitím za svá slova už omluvil. To prý ovšem, podle Němcové, není dostatečné.

„Stojí to za posouzení ještě z jednoho aspektu, protože mezi tou omluvou a mezi tím, kdy tedy tady dal tuhletu výzvu veřejnosti: Žeňte ji svinským krokem, tak opravdu se v nějakém intervalu zvedla vlna nenávisti, která je doložitelná i esemeskami a asi i nějakými e-maily, které ta paní redaktorka Hovorková už má, zaznamenala jsem, že se chtějí obrátit na advokátní kancelář, případně podat trestní žalobu pro ohrožování nebo vyhrožování, nevím přesně, jak to budou formulovat, ale mezitím se prostě něco stalo. Ta omluva by byla akceptovatelná, kdyby následovala bezprostředně, ale teď si nemyslím, že vezme zpátky ten hněv lidu,“ uvedla poslankyně Němcová.

Ta dále zmínila, že bude zvažovat, i za účasti právníků, zda navrhne odvolání Veselého z Rady ČT. Podle jejích slov pro tuhle funkci není Veselý zralý.

Němcová v rozhovoru také prohlásila, že Česká televize se stala částí „holdingu“ předsedy vlády Andreje Babiše.

„Jak si to jinak vysvětlit, když nezpochybnitelné autority, které tam jsou, nedostanou šanci se stát radními, a ti, kteří dávali postoji najevo, že by mohli udělat nějakou službu hnutí, se tam dostanou, tak podle mě ta reakce byla přirozená a stojím si za tím. Myslím si, že ČT není v jednoduché situaci, neříkám, že spěje k nějakému dramatickému ohrožení, ale bude to ještě velmi napínavé sledovat,“ uvedla poslankyně ODS.

Veselý o Hovorkové

Veselý se v živém vysílání na kanálu na Youtubu pustil do Johany Hovorkové. Nejprve přišla řeč na to, že Hovorková jej ve svém článku na Forumu 24 kritizuje za kritické výroky v CNN Prima News na adresu moderátora Otázek Václava Moravce.

„Já jsem se mnohdy zlobil na lidi, kteří říkali, že někteří novináři se chovají jako svině, manipulujou s věcma, lžou a tak, ale teď to vidím na vlastní kůži, jak to je,“ reagoval na věc „Xaver“ Veselý a dodal: „Nevyhovuje mi ten styl, nemám rád štěkání v rozhovorech. Já mám touhu si se svými hosty vyprávět.“

Radní České televize a moderátor Českého rozhlasu posléze přešel k ostřejším výrazům a o novinářce promluvil jako o lhářce. Podle novináře Zdeňka Šarapatky Veselý prý naléhal na veřejnost, aby s novináři deníku Forum 24 fyzicky zúčtovala.

„Ta samá lhářka, manipulátorka, jezdí na gymnázium v Jičíně debatovat s dětma,“ zaznělo z úst moderátora o studentských besedách novinářů redakce deníku a hlavní editorky o práci v médiích a o dezinformacích. „Tyhle lidi jedou nafukovat hlavy vašim nebohým dětem! Prosím vás, udělejte něco! To si necháte od těchhle blbců vypisovat takovýhle dementnosti?“ tázal se.

„Johana Hovorková, pamatujte si to jméno! A až uslyšíte, že vaše dítě bude mít ve škole besedu s paní Johanou Hovorkovou, tak tam jděte a žeňte ji svinským krokem, protože tyhlety zrůdy nemaj‘ co vyprávět děckám!“ dodal.