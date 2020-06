Členka ODS promluvila o zákulisí Milionu chvilek: Pokrytectví. Nálepkování a kádrování. Panuje tam jednostrannost

Novotná uvedla, že nikdy nebyla aktivní člen a spíše se řadí mezi zvědavce a sympatizanty. Dodala, že nikdy nepomáhala ani s demonstracemi. „Byla jsem na prvních protestech proti Babišovi, kde se řešily jeho nahrávky s novinářem Přibilem, potom jsem to přibližně rok poznávala a pak jsem to opouštěla,“ konstatovala.

Změna názoru

V rozhovoru kromě jiného vysvětlila, jak se vůbec k onomu spolku dostala. Podle jejích slov se zajímá o veřejné dění a znala lidi, kteří ve spolku působili. Připomněla, že byla součástí prezidentské kampaně Michala Horáčka, kde poznala lidi jistého názorového spektra, kteří poté přešli právě ke spolku. Dodala, že tak šlo vyloženě o osobní zájem poznat jejich názory.

A co tedy změnilo její názor, že spolek opustila?

„Pokrytectví! Říká se mi to těžce, ale panuje tam jednostrannost, svět není černobílý! Dnes se sice jede na extrémy, ale překvapilo mě, že lidé, kteří propagují kritické myšlení, uvažují hodně jednostranně. Nálepkování, kádrování. Kdo není s námi, je proti nám. My jsme to dobro, druhá strana je zlá. Nic není mezi. To mi vadí!“ uvedla.

Vysvětlila, že veřejně to říkat nezkoušela, jelikož podle svých vlastních slov není ten typ. Vzpomněla si však, že hovořila osobně s přáteli ze spolku, ale ti podle ní neměli chuť diskutovat. „Říkali mi, že k tomu postupně dojdu, že jsem ještě mladá, že Babiš je zlo a tak dále. Byly to osobní útoky, s tím člověk musí nějak počítat a nebrat si to k tělu,“ dodala.

Novotná dále uvedla, že ač ji začali postupně opouštět přátelé, nebyla to věc, která by jí vadila nejvíce. Uvedla, že ji velmi zaráží mentalita lidí ve spolku. „Začali se ode mě odtahovat, přestali mě zvát na akce, pochopili, že to pro mě není,“ vzpomíná.

Forma je neefektivní

Zmiňme, že Novotná vede blog, kde se podělila o své zkušenosti právě ze spolku Milion chvilek pro demokracii. Uvedla, že reakce čekala spíše negativní, ale byla překvapená, jelikož se jí ozývali lidé, co zažili něco podobného jako ona.

Vysvětlila, že slovo sekta, které bylo použito na jejím blogu v souvislosti s Milionem chvilek je „řečnický obrat“. Dodala, že by nechtěla odsuzovat všechny, ale konstatovala, že mezi nimi jsou větší či menší idealisté a fanatici, kteří to potom kazí.

„Vytahují krátkozraké argumenty, osobně útočí. Vidíte v nich, že to jsou lidé, kteří žijí jen pro nějaký názor a ideu,“ objasnila, v čem se projevovali fanatici, o kterých psala.

Vstup do politiky

Co se týče lídra spolku Mikuláše Mináře, s tím sice Novotná do kontaktu nepřicházela, ale jeho názory zná. Podle jejích slov nezačal špatně, jelikož vyzdvihl téma a umí ho dobře prodat. „Forma jeho boje proti systému je ale neefektivní a bez výsledku. Narazil na strop, a pokud chce něco změnit, musí změnit taktiku. Osobně si nemyslím, že by to byl špatný člověk. Dokázal vyhmátnout nálady veřejnosti, teď už ale jen přesvědčuje přesvědčené. Stále se opakuje,“ řekla.

Podle jejího mínění by se měl transformovat, padla také možnost vstupu do politiky. Podle Novotné však není velká šance, že by se dostal do Poslanecké sněmovny.

„Ono je velmi jednoduché bojovat proti něčemu, ale řešit konkrétní kroky praktické politiky, to je jiná kapitola,“ uvedla s tím, že toto je podle ní důvod, proč nechtějí vstoupit do politiky.

Podle jejích slov je nutné v politice dělat kompromisy a spolek nepůsobí jako ten, který by to byl ochoten činit. „Myslím, že by pak narazili na velký problém. Buď tedy nevědí, co chtějí, nebo mají strach, jsou nezkušení a cítí, že by pohořeli,“ dodala.

Premiéra Babiše a prezidenta Zemana vnímá jako demokraticky zvolené politiky, kteří zvolili taktiku, která na lidi působí. „Umí lidi oslovit více než Milion chvilek, to jsme viděli u voleb,“ uvedla.

Nesprávným směrem se podle jejích slov spolek začal posunovat tehdy, kdy se začal „rozlézat“ do věcí, do kterých mu nic není. Novotnou osobně zarazily demonstrace proti Maďarsku a proti ministryni spravedlnosti Benešové. Uvedla, že to byly věci navíc, které nemají co dělat s původním smyslem spolku. „Z původně dobrého záměru se stávala mnohem větší akce, která postrádala původní význam,“ dodala.