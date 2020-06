„Ochranka proti ruským agentům si na 14 dnů oddechne.“ Praha také. Lidé se radují z karantény, na kterou jde Hřibův tým

Zpráva o tom, že náměstek pražského primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN) byl v úterý pozitivně testován na covid-19, upoutala pozornost lidí, kteří to využili jako možnost k vyjádření svého postoje vůči celému pražskému magistrátu. Nejde o to, že by primárně vadil nakažený politik.