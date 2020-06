Lipovská se omluvila za to, že jela v jednom autě s Ovčáčkem. Poukázala však také na důležitou věc

Včera začala po Twitteru kolovat fotografie, jak Hana Lipovská, která byla zvolena do Rady České televize, nastupuje do automobilu s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem. Na svém profilu na Facebooku se nyní Lipovská omluvila, poukázala ovšem na jednu zásadní věc. O co přesně šlo?