Kalousek se pustil do Parlamentních listů. Naštval ho výsledek průzkumu o novinářce Fridrichové

Na webu Parlamentních listů se totiž vedle článků objevuje anketa, která vyzývá čtenáře, aby odpověděli na otázku, zda je Nora Fridrichová kvalitní novinářka. Zmiňme, že Fridrichová moderuje pořad 168 hodin na České televizi a účastnila se také například taneční soutěže StarDance.

Blahopřání Kalouska

Samotná anketa se objevila například u článku, který se věnuje radní ČT Haně Lipovské. Hned pod prvním odstavcem se nachází onen průzkum. A nutno podotknout, že Fridrichová u čtenářů Parlamentních listů nedopadla příliš dobře. V době psaní článku totiž v anketě hlasovalo celkem 1539 lidí, z nichž 97 procent si myslí, že Fridrichová není dobrou novinářkou. Zbylá tři procenta si myslí opak a Fridrichovou za dobrou novinářku považují.

A právě na tuto anketu zareagoval i Miroslav Kalousek. Ve svém prvním příspěvku poněkud ironicky blahopřeje novinářce Fridrichové ke „skvělému výsledku“.

„Na světě neexistuje žádný seriózní server, který by pořádal anketu o novinářce z jiného titulu. Když už se tohoto ale prokremelský web Parlamentní listy dopustil, chtěl bych poblahopřát Noře Fridrichové ke skvělému výsledku. Nemůže být pochyb o jejích profesionálních kvalitách,“ uvedl na sociální síti.

Ke svému tweetu doplnil i onu anketu ze serveru. Zde je však poměr hlasů ještě jiný. Za kvalitní novinářku považují Fridrichovou dvě procenta hlasujících, za opak 98 procent a v té době hlasovalo celkem 1264 lidí.

Ve svém dalším příspěvku ještě konfrontuje senátora Ivo Valentu z ODS. „Umíte se ještě stydět, pane senátore Valento? Dělal jste vždycky hodně tvrdý byznys. Ale dělal jste ho v rámci pravidel a fér. To, co předvádí Vámi vlastněný web, je mimo jakékoliv hranice profesní etiky. To je vaše odpovědnost, pane senátore za ODS,“ stojí v jeho tweetu.

​Nora Fridrichová

Nora Fridrichová je česká televizní novinářka, reportérka a moderátorka. Vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě a studovala i na Londýnské univerzitě ve Velké Británii. Svou kariéru začínala na TV Nova, od roku 2000 pracuje na České televizi. Každý týden moderuje publicistický pořad 168 hodin, ten vysílá televize vždy v neděli večer. Účastnila se taneční soutěže StarDance, ze které ale vypadla jako první.