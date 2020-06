Na Česko se opět řítí silné bouřky s krupobitím. Meteorologové varují, že hrozí zvyšování řek

Od čtvrtečního poledne se budou v Česku vyskytovat ojediněle silné bouřky s přívalovým deštěm. Tato výstraha platí do noci na pátek. Deště s úhrny nad 30 milimetrů za šest hodin nebo nad 50 milimetrů během 24 hodin hrozí od čtvrtečních dvou hodin ráno do 15:00, a to pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj.

Ve všech ostatních krajích kromě zmíněných tří platí varování před silnými bouřkami od čtvrtečního poledne do pátečních dvou hodin s tím, že je nutné počítat i s možným krupobitím a přívalovými srážkami.

Meteorologové vydali také varování před povodňovou bdělostí. Uvedli, že v částech příhraničních okresů Plzeňského a také Jihočeského kraje může dojít ke stoupání menších toků na stupně povodňové aktivity. Uvádí se, že řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity, ojediněle také druhého stupně. Ačkoliv by se voda neměla z břehů vylévat, meteorologové upozorňují, aby se lidé vyvarovali koupání, plavání či jízdě na lodi.

Zvýšenou opatrnost by měli mít především řidiči, jelikož může být snížená viditelnost a voda může téct přes silnice. Meteorologové rovněž uvedli, že v oblastech, které budou zasaženy bouřkami, může dojít k zatopení níže položených míst. Jedná se zejména o podchody, podjezdy, sklepy.

Bouřky sužují Česko

Bouřková fronta a přívalové deště se Českem prohnaly již o minulém víkendu. Hasiči během obou dnů vyjížděli až k 1350 případům. Museli odčerpávat vodu z domů, sklepů, garáží, odklízeli také popadané stromy. Co se týče nejpostiženějších oblastí, jednalo se o střední Čechy, Pardubický kraj a Vysočinu.

V některých částech naší země byla situace velmi vážná. Například v Heřmanově Městci se protrhl zámecký rybník. Podle informací se v Heřmanově Městci na Chrudimsku protrhla hráz zámeckého rybníka. Voda z rybníka zaplavila domov důchodců, který sídlí v budově zámku. Co se týče Pardubického kraje, tam byla situace jedna z těch horších. Během 30 minut totiž hasiči vyjížděli k 60 událostem.