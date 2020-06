Na Semilsku hlásí pochyb velké kočkovité šelmy. Možná jde o pumu

Podle starosty obce Jaromíra Hrubého pohyb šelmy zaznamenalo několik místních obyvatel. Dva z nich kontaktovali policii, jedna žena o tom informovala obecní úřad. Vidět šelmu mohli i někteří žáci. Místní obyvatelé již byli před zvířetem varováni.

Jak potvrdil krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský, na policii se informace o kočkovité šelmě dostaly před dvěma dny. Není však známo, zda skutečně jde o pumu. Jestli ano, je také možné, že již nepochybuje kolem Stružinec a přesunula se někam jinam.

„Zatím nemáme informaci, že by puma utekla z nějakého soukromého chovu, přesto k věci přistupujeme se vší vážností,” sdělil.

Policie je současně v kontaktu se zoologickou zahradou, mysliveckými spolky a zoology. Kdyby se přítomnost zvířete potvrdila, musela by se odchytit.

Dle slov hlavy Zoologické zahrady Liberec Davida Nejedla, jehož cituje portál iDnes.cz, místo pumy mohli lidé spatřit rysa či větší rezavou kočku.

„Lidi teď hodně začali chodit do přírody, svítí sluníčko, hra světel a stínů dokáže hodně, k tomu přidejte fantazii lidí. Laik neodhadne vzdálenost, i malé zvíře v relativní blízkosti může pokládat za velké. V drtivé většině případů se pak splete,” sdělil.

V loňském říjnu zprávy o pochybu velké kočkovité šelmy přicházely z Jablonecka. Tehdy siluetu zvířete zachytila fotopast mysliveckého sdružení Harcov v Lukášově. Na místním magistrátu v této souvislosti varovali lidi, aby byly maximálně opatrní v lese, nevenčili psy, nechodili na houby a nepouštěli děti samotné do lesa.

Ještě předtím, v loňském červnu, se varovalo před velkou kočkovitou šelmou v okrese Jindřichova Hradce. Policie měla podezření, že šelma mohla utéct nezjištěnému chovateli.

Puma

Puma je kočkovitá šelma, která se přirozeně vyskytuje v severní a jižní Americe. Žije v horských oblastech do 4 700 metrů, lesích, travnatých planinách a bažinatých nížinách.

Délka těla šelmy dosahuje 180 cm, ocas je dlouhý až 70 cm, váha jedince je v průměru 80 kg. Velikost samice pumy je menší než samci o 25 - 30 %.

Puma je schopná vyškrábat se na stromy, horské svahy a umí také plavat. Zvíře může skočit až 6 - 7 metrů do dálky a 2,5 - 4,5 metrů do výšky. Může běhat s rychlostí 50 km/h, ale jenom na krátké distance, proto často stoupá do výšky, pokud se cítí v nebezpečí.