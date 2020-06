„Pryč z vyděračského paktu,“ zazněla odpověď na otázku SPD. Padlo i označení členů EU za „pacienty“

Jenže pouze otázkou se zástupkyně SPD neomezila. Dodala i fotografii s letákem, který se týká referenda o vystoupení z EU.

Reakce uživatelů sociální sítě na tento příspěvek ukazuje převážně kritický postoj k integračnímu celku.

„Ihned pryč z vyděračského paktu a zesílit V4 a co nejrychleji vypadnout z EU,“ vyzvala Jana Doležalová.

Podle názoru Františka Fučíka EU vznikla jako krmelec pro bohaté země, který Česká republika má doplňovat. Proto také vyzval k odstoupení a „pozavírat všechny kdo EU řídí a podporují“.

„To, co dělá EU, nemá vůbec nic společného se vzájemným hospodařením států a ve prospěch všech rovným dílem. Vypadá to, že EU vznikla jen v zájmu někoho. Mezi takovými pacienty nemáme co dělat,“ souhlasil uživatel se jménem Jan Žižka.

Komentující Dušan Duriš byl kategoričtější a označil unii za uskupení sebestředných zrádců, z něhož ČR měla vypadnout.

„Určitě pryč z té totalitní EU,“ vyjádřil stejný postoj Jirka Polist Polacek.

Mezi reakcemi nechyběly ani otázky, například v poznámce Martina Krupky. Ale i zde je vidět názor na Brusel.

„A nebudou nám chybět dotace z EU?? Kdejaké město, obec za to staví chodníky, cyklostezky a jiné ptákoviny,“ ptá se.

Stojí za zmínku, že tématu postoje na možné referendum se Maříková nevěnuje zdaleka poprvé.

Když loni v březnu portál Novinky zveřejnil průzkum, podle kterého si většina Čechů přála zůstat členem EU, poslankyně SPD si všimla, že anketa ve stejném článku ukázala úplně jiné výsledky.

Novinky tehdy psaly, že podle průzkumu, do kterého se zapojilo 1064 respondentů, si jenom 20 procent Čechů přeje vystoupení z Evropské unie.

„Pro odchod České republiky z Evropské unie častěji hlasovali lidé starší 60 let, respondenti považující svoji životní úroveň za špatnou, lidé řadící se na škále politické orientace k levici a voliči KSČM a SPD,” shrnulo CVVM.

Na dotaz portálu „Jak byste hlasoval/a v případném referendu o vystoupení země z EU” však 71,7 procent vyjádřilo touhu o vystoupení. Celkem hlasovalo 14 526 čtenářů. Právě na tohle upozornila Maříková.