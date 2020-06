Na sociálních sítích se začala šířit zpráva o smrti Milana Kundery. Podle českých médií je nepravdivá

Podle Deníku N rozšířil tuto informaci twitterový účet, který se vydával za oficiální profil bývalého velvyslance v Paříži Petra Druláka. Informaci o smrti spisovatele převzal také polský deník Gazeta Wyborcza. Ten se však později omluvil a popřál Kunderovi pevné zdraví.

Jak však napsal výše zmíněný deník, velvyslanectví v Paříži uvedlo, že informace není pravdivá a že spisovatel Kundera nezemřel.

Stejná informace se objevila i na účtu na Twitteru iRozhlasu, kde uvedli, že jejich redaktor volal na české velvyslanectví v Paříži. To následně ověřilo u rodiny Milana Kundery, že je zpráva nepravdivá.

ℹ️ Náš redaktor @Goonner36 volal na na české velvyslanectví v Paříži, které u rodiny Milana Kundery ověřilo, že zpráva o jeho smrti je nepravdivá. — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) June 18, 2020

​Milan Kundera

Milan Kundera je česko-francouzský spisovatel, od roku 1975 žije ve Francii. V roce 1979 byl zbaven československého státního občanství a jeho dílo bylo v Československu až do sametové revoluce zakázáno. Je nejen autor básní, prózy či esejí, ale také překladatel.

Právě jeho knihy patří mezi nejčastěji překládaná díla na světě, nicméně po jistých špatných zkušenostech s neautorizovanými překlady již svá díla nesvěřuje k překladům do češtiny. V listopadu roku 2019 se mu vrátilo české občanství. Občanství mu bylo předáno v jeho pařížském bytě a podle slov tehdejšího velvyslance Druláka to proběhlo civilně, nebyly u toho tedy ani vlajky a ani nehrála hymna. Rodině spisovatele to však podle jeho slov udělalo upřímnou radost.

Milan Kundera se narodil v Brně, ale již dlouho dobu žije v zahraničí a straní se veřejnosti. Poslední rozhovor poskytl v roce 1986 a již dlouhá desetiletí mlčí. Jeho adresu ve Francii zná jen málokdo a v kontaktu je pouze s pár přáteli.

Jeho tvorba je nadčasová a univerzální, proto dokáže oslovit čtenáře různých generací, kultur i vzdělání. Kundera již jako student vynikal svým intelektem a rozhledem. Vystudoval gymnázium a poté se věnoval studiu literární vědy a estetiky na Karlově univerzitě. Nakonec přestoupil na FAMU, kde od roku 1964 působil jako docent. Poté, co emigroval do Francie, učil na univerzitě v Rennes i v Paříži. Spisovateli bylo odebráno československé občanství a francouzské občanství získal v roce 1981.

Kundera ale na Česko nezanevřel, zemi navštívil několikrát. V roce 1995 dokonce od prezidenta Václava Havla získal medaili Za zásluhy. Tu však tehdy převzala právě jeho žena.