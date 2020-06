Švihlíková: Ve 21. století bude klíčovou zkouškou zvládání krizových situací

Jedním z témat, o němž hovořila v pořadu portálu Kupředu do minulosti, byla i současná situace v eurozóně, kdy údajně není jasné, zdali společná měnová unie dokáže přežít současnou krizi.

„V rámci EU je ta debata velmi intenzivní. Týká se to samozřejmě hlavně eurozóny, tím nechci podceňovat pozice těch dalších zemí, ale u té eurozóny je to skutečně mnohem silnější, protože ve chvíli, kdy máte společnou měnu a máte ekonomiku, která je velmi zasažená, jako třeba Itálie, a když má držet jednu měnu s ekonomikou, která byla zasažená méně, ať už to je třeba Rakousko nebo Německo nebo Finsko, tak se samozřejmě objevuje otázka: přežije to eurozóna?“ tázala se ekonomka.

Švihlíková dále poukázala na to, že ohledně záchranných balíčků není v rámci eurozóny jednotná pozice.

„A proto se tady objevují různé návrhy, máme tady samozřejmě politiku Evropské centrální banky, ale asi ten nejaktuálnější návrh je ten fond obnovy, se kterým přišla Francie a následně po několika peripetiích ho podpořilo i Německo. Na jednu stranu je to jednoznačné vyjádření toho, že když je člověk v eurozóně, tak tam nějaká společná odpovědnost je, na druhou stranu tady máme země, Nizozemsko nebo Rakousko, které jsou proti tomu navrhovanému pojetí. Je to něco, co se táhne, ta debata v rámci eurozóny, vlastně už od počátku. Od začátku je tam přítomná úvaha, jestli tam má být nějaká fiskální solidarita a jaká,“ uvedla.

Příčinou pro různé pohledy na věc jsou údajně velké rozdíly v ekonomikách jednotlivých zemí – hlavně, co se týče jejich produktivity a struktury.

Ohledně možného rozpadu evropské měnové unie Švihlíková uvedla, že podobné organizace mají tendenci se rozpadat, pokud nesměřují k celkové federalizaci.

„Víme z historie, že měnová unie je hrozná silná věc, která se u nás podceňuje. Společná měna je opravdu hrozně silný nástroj, kdy z historie víme, že buď je to federace, nebo se to rozpadne. Žádná jiná varianta de facto neexistuje. Pokud jednou máte společnou měnu, tu společnou kasičku, tak ji musíte mít prostě se vším všudy,“ zmínila ekonomka.

Podle jejích slov jde o to, zdali eurozóna bude jedním státem, či nikoli. Politici by v tomto směru měli údajně hrát na rovinu a hovořit přímo.

Koronavirus a pomoc státu

Švihlíková v rozhovoru uvedla, že země se kvůli koronavirové krizi hodně zadluží a upozornila na úskalí státní pomoci soukromým subjektům.

„Je potřeba státní pomoc podmínit tím, že firmy, kterým bude různými způsoby pomoženo, se zavážou, že nebudou vyplácet dividendy, že je nebudou odvádět do zahraničí a že si nebudou vyplácet bonusy manažerům. Jinak fundamentálně ohrožujete legitimitu takových podpůrných opatření," řekla ve vysílání Ilona Švihlíková.

Ekonomka prohlásila, že současnou krizi vidí jako příležitost pro změnu v myšlení. Současně s tím, podle jejího názoru existují i velká rizika, že se „ukotvíme v levné práci a podhodnocené měně – a že si neochráníme odvětví, která se u nás rozvíjejí“.

„Dělá mi starost kapacita státu. Obecně. Nemyslím tím jen našeho. Tedy do jaké míry je stát schopen zvládat krizové situace. Jak rychle je stát schopen rozeznat nebezpečí a podle toho adekvátně jednat. To bude jedna z klíčových otázek jednadvacátého století. I z tohoto hlediska jsme viděli, že státy jihovýchodní Asie (Japonsko, Jižní Korea) reagovaly poměrně dobře, ale ten takzvaný vyspělý svět i v tomto reagoval oproti nim velmi špatně. A je zásadní si to realisticky zanalyzovat, proč tomu tak je. Zda je to otázka státu, nebo větší disciplinovanosti. Prostě čím to je. Protože to může být prostě pro ten Západ, který se velmi často tváří arogantně, nafoukaně, jako nějaký další úder, který ukáže: Ale vy jste nebyli schopni to zvládnout. Vy jste tou pandemií prošli za hrozných následků. Ta kapacita státu je jedním z faktorů, kolem kterého se bude točit 21. století,“ uvedla ke konci ekonomka Ilona Švihlíková.

Nová strategie Evropské komise

Euronews informovaly, že Evropská komise hledá po epidemii koronaviru novou hospodářskou strategii rozvoje. Dalšími důvody pro hledání nové strategie údajně je rostoucí vliv Číny a rostoucí míra izolace USA. Za tímto účelem byly zahájeny konzultace, jejichž výsledky mají být shrnuty na konci roku.

Ke konci roku má Brusel shrnout názory na to, jak má vypadat obchodní politika EU. V tomto čase bude rovněž možné spočítat škody plynoucí z pandemie nového typu koronaviru. Následně má být pozměněna strategie zahraničně ekonomické spolupráce EU.