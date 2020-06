Metnar: Nesmí se šetřit. Armáda pomáhá, ale jezdí na vétřieskách

„Myslím si, že se potvrdilo, že armáda je vždy připravena pomáhat za jakýchkoli krizí a pracovat pod tlakem. Dneska vidíte to velké zapojení, které bylo, když krize vrcholila. Kolik tisíc vojáků pomáhalo při zvládnutí této epidemie,“ uvedl na XTV ministr obrany Lubomír Metnar.

Podle jeho slov, na vrcholu epidemie v Česku bylo nasazeno přes 3 tisíce vojáků a několik stovek kusů techniky.

„Když epidemie vrcholila, tak jsme měli víc jak tři a půl tisíce vojáků nasazených v rámci České republiky a víc jak dvě stě kusů techniky. Vojáky jsme mohli vidět v rouškách na hranicích, v nemocnicích, v domech sociálních služeb, při rozvozu ochranných pomůcek,“ dodal Metnar s tím, že bez pomoci armády by neexistoval projekt takzvané chytré karantény.

Ministr také upozornil na skutečnost, že do akce byli zapojeni profesionální vojáci. Vojáci aktivních záloh používáni nebyli, neboť k tomu nebyl důvod. Přesto je o službu v aktivních zálohách české armády prý velký zájem.

Stav techniky

„My v současné době, naše armáda, naši vojáci, stále používají zastaralou sovětskou techniku. A nejhorší je to v té oblasti těžké brigády, to znamená pásová bojová vozidla, co se týče tanku, protivzdušné obrany, to jsou ty radiolokátory MADR, které už jsme podepsali s Izraelí, tu smlouvu. Ale dneska chceme, aby ta schopnost byla celková, v té protivzdušné obraně, tak chceme vyměnit i ty ruské baterie, nebo respektive sovětské baterie, 40 let staré za nové, a to jsou teď v současné době ty strategické projekty. To znamená pásové bojové vozidlo pěchoty, dělo ráže NATO, baterie protivzdušné, protiraketové obrany a samozřejmě dneska máme ještě ta vozidla, terénní vozidla, o kterých se také často mluví...,“ uvedl ministr obrany s tím, že vojáci nadále jezdí na vétřieskách a sovětských UAZech.

Metnar si v rozhovoru s Lubošem Veselým posteskl, že v dobách, kdy bylo nezbytné začít šetřit, se vždy začínalo z armádního rozpočtu.

„V případě, že stát musí šetřit a musí škrtat, tak vždycky na prvním místě byla armáda. A to se stalo i v roce 2009 a až v roce 2017 se s tím ta armáda začala vyrovnávat,“ zmínil politik.

Ministr také podotkl, že česká armáda je vysoce hodnocena aliančními partnery, hlavně z hlediska účasti na misích. Dodal ale, že v hodnocení se bere ohled i na to, zdali země plní své závazky – vydávat 2 % HPD na obranu.

Modernizace armády

Česká armáda v současné době pracuje na realizaci projektu na nahrazení současných sovětských strojů BVP-2. Podle informací se má jednat o největší zakázku v historii České republiky, kdy za 210 nových strojů armáda počítá, že zaplatí okolo 50 miliard korun.

Kromě toho armáda pracuje na nahrazení současných dělostřeleckých systémů DANA, byl podepsán kontrakt na nákup dvou nových dopravních letadel a další techniky.