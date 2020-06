Kvůli silnému dešti v Česku stoupají hladiny řek

„Lokální intenzivní srážky zasáhly v Královéhradeckém kraji obce Lupenice, Tutleky, Rybná nad Zdobnicí, Libáňsko a Hořicko, zasaženy byly desítky objektů, většina objektů byla zasažena soustředěným odtokem z polí a luk či místních vodotečí,“ uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe v Hradci Králové Jiří Petr.

„Nejvyšší úhrny srážek byly zaznamenány na stanici Smiřice (65 mm). Deště měly za následek rychlý vzestup hladin vodních toků v povodí Orlice a Cidliny,“ dodal Jiří Petr a ujistil, že k páteční 6. hodině ranní je většina zasažených profilů na poklesu, setrvalý stav mají dolní úseky vodních toků.

Po prvních informacích o situaci v kraji se hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), který byl na cestě do Mikulova na jednání Asociace krajů, vrátil zpět do regionu, aby navštívil nejpostiženější místa. Například Tutleky na Rychnovsku, kde bylo zatopeno 30 domů.

Velmi postižené bylo i město Rychnov nad Kněžnou. „Rodinám, které mají zaplavené byty, nabízíme náhradní ubytování. Hned ráno budeme řešit, jak z pozice města můžeme dál podat pomocnou ruku,“ vzkázala místním po Facebooku místostarostka Jana Drejslová.

​V Povodí Odry spadlo během posledních 24 hodin od pěti do 70 milimetrů srážek. I to ale stačilo na to, aby na Lučině v Domaslavicích dosáhla voda prvního stupně povodňové aktivity, druhý stupeň evidují vodohospodáři na Bílovce ve Velkých Albrechticích. Nejhorší situace panuje na Jičínce v Novém Jičíně, kde meteorologové varují, že v nejbližších chvílích bude překonán třetí stupeň povodňové aktivity a nastane povodeň. Kritická situace panuje také v Polančici v Polance nad Odrou.

„Povodí je velmi nasycené, srážky budou dále pokračovat, během tří až čtyř dnů by mělo spadnout 100 až 150 milimetrů, takže ta situace se bude zhoršovat. Někde by tak mohly být dosaženy pěti až dvacetileté povodně,“ řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„Může se stát, že někde dojde k vylití,“ připustila Vlčková s tím, že přehradní nádrže jsou bez problémů. „Jsou na úrovni zásobních hladin, retenční prostory pro zachycení povodně jsou vyprázdněné,“ uvedla.

ČHMÚ na své facebookové stránce varovalo, že extrémní podmínky budou platit minimálně do neděle.

„Vydatnější srážky se očekávají v severovýchodní polovině území i během dnešního dne a také o víkendu. Celkově do nedělního večera na východě a severovýchodě území může spadnout od 40 do 100 mm srážek. Proto se budou v zasažených oblastech i nadále zvedat hladiny vodních toku, i když s pomalejším tempem než během včerejšího dne,“ uvádí se v příspěvku.