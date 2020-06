Něco tady nesedí. ČT se pochlubila průzkumem, ihned schytala kritiku. „To se asi ptali u svých zaměstnanců,“ zuří Češi

Osloveno bylo podle ČT více než dva tisíce lidí starších 18 let. Sledující ale tento fakt zpochybnili. „To asi dělali průzkum u svých zaměstnanců, u Top a Pirátů,“ reagoval na příspěvek uživatel Václav Sýkora. „12 z 10 by k ČT sedělo lépe,“ dodal František Janeček.

Výše koncesionářských poplatků 135 korun měsíčně se u ČT nezměnila od roku 2008. Současná výše poplatků je přiměřená či nízká pro 81 % lidí. Drobné zvýšení poplatků by podle průzkumu nemělo vliv na rodinné výdaje 76 procent domácností. Uvádí se, že dvě třetiny lidí by akceptovaly nárůst o 15 korun měsíčně.

Někteří Češi v komentářích ale rozhodně nepodpořili tento nápad.

„To bych těch osm z deseti moc ráda viděla. To, co vysílá nejen ČT, je k pláči, a ne na placení poplatků. Televizi prakticky nepouštíme a když, tak přiznávám, že Déčko synovi ráno nebo večer na pohádky. Jinak mě ale televize nezajímá, protože na to, co vysílají, se nedá koukat,“ prohlásila Lucie Jarošová Řáhová.

„Neměl by takový průzkum zadat spíš ten, kdo poplatky platí než ten, kdo je dostává? Jen se ptám... Asi jako kdyby si vláda zadala průzkum, zda lidem nevadí, že jim sebere půlku toho, co vydělají. Určitě by taky 8 z 10 řeklo, že vůbec, že je to ještě málo,“ zamyslel se Petr Dušánek.

K diskusi se připojil též jeden z účastníků průzkumu Jindřich Brabec, který odhalil nepříjemný detail. „Česká televize není důvěryhodná, je pouze nejdůvěryhodnější z ostatních médií. Sám jsem se toho průzkumu zúčastnil a některé otázky byly velmi zavádějící,“ napsal.

U jiných uživatelů ale ČT našla zastání. „Absolutně souhlasím. ČT patří k nejlepším médiím v zemi. Poplatek je opravdu nízký, klidně bych posílal víc. Plně si to zaslouží,“ uvedl Petr Škop. „Nikdo se vám nevyrovná, skvělé zpravodajství,“ dodal Ayudh Ray.