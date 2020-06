„Provokace a fenomén České televize.“ Radní Petrov označil nový průzkum ČT za „rafinované PR“

Petrov zpochybnil průzkum, který provedly agentury Median a STEM/MARK a připustil, že jde o PR.

„Česká televize je u nás fenomén. Není to jen ‚televize´, pro mnoho diváků je to jedna z celoživotních jistot. Část sentimentu a nostalgie. Vzkaz (průzkum) vedení ČT, že ji diváci chtějí platit víc peněz, vypadá jako rafinované PR. Ale je prvoplánové a proto kontraproduktivní,“ píše Petrov na svém účtu.

„V době bezprecedentního propadu ekonomiky se nabízí nejen zmrazení poplatků, ale taky možnost odstranit ze zákona sankce pro neplatiče, povolit reklamu a nechat si na sebe televizi vydělat, sice s jakousi podporou státu, ale hlavně diváků, kteří si život bez ČT představit nedovedou,“ dodal radní.

Podle Petrova by ČT měla předložit plán pro zefektivnění hospodaření. „Dokud ČT nepřijde s návrhem, kde své hospodaření zefektivnit (vyřešit nákladný post socialistický komplex na Kavčích horách, snížit vysokou zaměstnanost...), do té doby je diskuze o poplatcích jen provokací těch, kteří si svůj život bez ČT představit dovedou,“ podotkl.

Dříve Česká televize s odkazem na průzkumy agentur Median a STEM/MARK přinesla zprávu, že osm z deseti lidí souhlasí s jejím financováním a financováním Českého rozhlasu (ČRo) formou koncesionářských poplatků. Navíc dvě třetiny obyvatel by byly pro jeho zvýšení. Článek se objevil na Facebooku, kde znepokojil uživatele.

„To asi dělali průzkum u svých zaměstnanců, u Top a Pirátů,“ reagoval na příspěvek Václav Sýkora. „12 z 10 by k ČT sedělo lépe,“ dodal František Janeček. „To bych těch osm z deseti moc ráda viděla. To, co vysílá nejen ČT, je k pláči, a ne na placení poplatků. Televizi prakticky nepouštíme a když, tak přiznávám, že Déčko synovi ráno nebo večer na pohádky. Jinak mě ale televize nezajímá, protože na to, co vysílají, se nedá koukat,“ prohlásila Lucie Jarošová Řáhová.

Někteří sledující však ČT podpořili. „Absolutně souhlasím. ČT patří k nejlepším médiím v zemi. Poplatek je opravdu nízký, klidně bych posílal víc. Plně si to zaslouží,“ uvedl Petr Škop.