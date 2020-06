„Jsou to žvásty a populismus.“ Klaus ve sněmovně vyškolil poslance kvůli suchu

Klaus prohlásil, že studoval hydrologické ročenky České republiky. Souhlasí s tím, že je v zemi sucho, ale dodává, že to zdaleka není poprvé, kdy se Česko, potažmo Československo, setkává s podobnou situací.

„Podobně suchých period bylo od doby mého narození několik: 1969, 1971, 1972, 1973 jsme měli podobnou hodnotu srážek. (…) Měli jsme již několikrát srážková období, která byla výrazně podnormální. (…) Pak zase přišla období, která byla srážkově výrazně nadnormální,“ uvedl na půdě Poslanecké sněmovny Václav Klaus mladší.

Podle jeho názoru je téma sucha v českém prostředí využíváno pro čistě populistická prohlášení a gesta.

„My se tady bavíme jenom o tom, že z průzkumů vychází, že lidé se bojí sucha, a na to chce každý politik zareagovat, jak to bude řešit,“ zmínil s narážkou na populismus některých politiků.

„Já to chápu, děláte politiku. Chcete se voličům ukázat. Když se ale podíváte na ta data, tak z nich nikterak nevyplývá, že by doba suchých let nebo vlhkých let se nějak zásadně měla vymykat tomu, co jsme již několikrát za našeho života zažili,“ dodal.

Klaus zmínil, že jestli bude nadále pršet jako v červnu letošního roku, tak během několika let budou politici zase řešit, jak naložit s mokřady.

„Jestliže bude nadále pršet tak jako v červnu, tak tady za dva roky možná budeme řešit mokrost a vysoušení mokřadů, protože občany budou obtěžovat komáři a politici to budou chtít řešit,“ uvedl ve svém vystoupení předseda Trikolóry.

Na závěr uvedl, že slova o 500letém suchu, která místy rezonují v médiích z úst různých osob, jsou naprostým nesmyslem, neboť nikdo v té době nevedl žádné statistiky srážek.

„Když slyším ty žvásty o 500letém suchu – neexistují žádná data z roku 1500 o množství srážek. (…) Je to čistě populistická debata,“ uzavřel své vystoupení o údajném suchu v České republice předseda Trikolóry Václav Klaus.

Srážky

Česká média varovala, že během víkendu bude docházet k výrazným srážkám. Silné deště budou podle předpovědi sužovat hlavně východní cíp republiky.