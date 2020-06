„Ta socha tam klidně mohla stát.“ Kolář odhalil, kdo může za demontáž pomníku Koněva

Komunální politik obviňuje velvyslanectví Ruské federace v České republice z toho, jak dopadla letos situace se sochou maršála.

„Bez boje přiznávám, že ta socha tam klidně mohla stát, jo. Nikdy jsme neusilovali o její odstranění. Kdyby Rusko nerozjelo to, co rozjelo, prostřednictvím své pražské ambasády, tak tam ta socha stojí dodnes,“ poznamenal starosta.

Pak vystihl nejdůležitější problém, spojení se zacházením pomníku.

„Když někdo poléval Koněva červenou nebo růžovou barvou, říkal jsem, že je to špatně. Ta socha nemůže za to, že tady stojí,“ zdůraznil Kolář.

Nechybělo ani porovnání s tím, jak se nyní se sochami zachází stoupenci hnutí Black Lives Matter a zaznělo i téma rasismu.

„Podle mého se tu uměle vyvolává tematika rasismu. Ale kdo je ten, kdo teď nejvíc říká, že máme být proti rasismu? Všichni, kdo říkají Black Lives Matter, jsou běloši. Tak co to je za hru? Já tomu pořád nerozumím,“ zdůraznil Kolář.

Politik uznal, že nikdy nelitoval svých kroků spojených se sochou. V této souvislosti přišel i se svým popisem jednání s ruskou ambasádu.

„Stálo to za to, nastartovalo to důležitou debatu. Tady nikdo neměl od začátku program ‚musíme sundat sochu‘, vůbec ne. Když jsme nejdříve řekli Rusům, že jim sochu dáme, třeba na ambasádu, kde bude chráněná, říkali pořád, že máme povinnost sochu chránit, ať k ní postavíme policajty...,“ uvedl starosta.

Připomněl, že v roce 2018 na pomník sovětskému maršálovi radnice Prahy 6 umístila cedule a považovala celou záležitost za ukončenou, ale projevy vandalismu pokračovaly i v roce 2019.

„Rusové začali řvát, že jsme to celé vyprovokovali těmi cedulemi. Já jsem na to proto zareagoval tak, že jestli Rusáci s tímto narativem, co smíme a nesmíme dělat se svým majetkem, budou pokračovat, může Koněv skončit ve sběru,“ přiblížil detaily Kolář.

Podle jeho slov to, co se pak rozjelo v roce 2019, byla reakce z ruské strany v reakci na umístění zmíněné cedule o rok dříve.

„Pak se začaly na internetu objevovat informace o tom, že existuje propojení Kolářovi rodiny na gestapo a tento narativ začali používat i Rusové,“ postěžoval si Kolář.

Připomněl, že mu začaly chodit vyhrůžky, v následku čeho dostal ochranku.

„Řekl jsem si, že se musí něco stát, jinak se tohle bude dít pořád dokola. Poslední kapka pak byla demonstrace před sochou Koněva, kde se sešla směsice extrémistů, všichni si říkali vlastenci a promlouval tam k nim Ovčáček, Okamura a aktivní komunisté,“ dodal komunální politik.

Rozhodnutí podat návrh na zastupitelstvo, aby se socha sundala, Kolář zdůvodnil tím, že chtěl přestat s těmi „kontroverzemi“, které socha Koněva budila.

V rozhovoru Kolář neskrýval své zklamání z reakce českého prezidenta na kauzu se sochou.

„Podle mě je Zeman neskutečně inteligentní člověk, i když s ním nesouhlasím prakticky v ničem. Sám ale naskočil na ruský narativ a neustále zdůrazňoval, že Hřib, Kolář a Novotný jsou úplní nýmandi...,“ zavzpomínal si Kolář.

Nejdůležitější význam celé záležitosti Kolář vidí v tom, že demolice pomníku otevřela „debatu o tom, jak vnímáme své dějiny“.

„Pořád jsme se nenaučili historickému sebevědomí. Pořád máme tendence se někde přikrčovat, nikde nic moc říkat, aby z toho nebyl průšvih. Teď nechceme naštvat Rusáky, pak nebudeme chtít naštvat někoho jiného...,“ vyslovil svůj názor.