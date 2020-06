„Woe, to už nastupuji já.“ Pavel Novotný se přetahuje s Dominikem Haškem o Hrad

„Dominik Hašek odložil prezidentskou kandidaturu. Nejdříve prý 2028. Woe, to už nastupuji já. Nebudeš nikdy prezident! Babiš/Němcová Mirka, 2028 já, 2032 já, 2036 to už tu asi nebudeš,“ napsal Novotný na svém Twitteru.

​Starosta Řeporyjí tak reagoval na slova bývalého hokejového brankáře Dominika Haška. Ten v minulosti překvapil slovy o tom, že by rád pokusil o získání prezidentské funkce.

„Všechno si člověk dokáže představit. Proč ne,“ řekl Hašek loni v červenci a dodal: „Ale co bude za dva za tři roky, to člověk nemůže odhadovat. A potom se budu rozhodovat. Všechno je možné.“

Při té příležitosti slavný hokejový brankář uvedl, že si je vědom, že prezident musí mít mnoho lidských kvalit, aby mohl svědomitě plnit svoji funkci.

„Rád dělám věci, které jsou zodpovědné. Nepochybuji o tom, že funkce prezidenta je velmi zodpovědná, takže pokud bych to měl brát z této strany, tak bych byl výborný,“ uvedl gólman s tím, že „prezident ale musí mít i celou řadu dalších kvalit“.

Během pátku ovšem Dominik Hašek uvedl, že kandidovat na prezidentskou funkci zatím neplánuje.

„Říkám, že mě to zajímá a že o tom přemýšlím. Nyní to ale neplánuji,“ prohlásil na vlnách rádia Impuls a dodal, že do úsilí o Hrad by se „případně“ vložil až za sedm let.

Kdo je lepší prezident

Na portálu Idnes běží čtenářské hlasování, kde lidé můžou hlasovat, kdo by byl podle jejich názoru lepší prezident. Mají na výběr mezi starostou Řeporyjí Pavlem Novotným a Dominikem Haškem. Třetí možností je: „Ani jeden z nich.“

Zatím hlasovalo více než 6500 lidí. Přes 5300 hlasů si myslí, že dobrý prezidentem by nebyl ani jeden z nich.

Památník vlasovcům

Pavel Novotný jako starosta Řeporyjí se nechvalně proslavil, když ve své obci nechal instalovat památník vlasovcům. Ti za doby druhé světové války kolaborovali s nacisty a mají na svědomí velké množství nevinných životů civilistů.