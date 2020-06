Europoslanci schválili rezoluci kritizující možný střet zájmů premiéra Babiše

Usnesení vyzývá české úřady, aby začaly řešit konflikt zájmů vrcholných politiků, a po Evropské komisi požaduje nulovou toleranci vůči zneužívání peněz z rozpočtu Evropské unie.

Z celkového počtu 664 poslanců hlasovalo pro přijetí dokumentu 510, 53 bylo proti, 101 se zdrželo. Podle informací českých médií hlasovala většina českých europoslanců pro přijetí dokumentu.

Návrh dokumentu vyjadřuje politování ohledně toho, že český premiér Andrej Babiš nadále kontroluje holding Agrofert a přitom má díky svému postu vliv na rozdělování evropských peněz v Česku, což údajně „zpochybňuje nezávislý a objektivní výkon jeho funkce“.

Usnesení poslanců Evropského parlamentu vychází z jednání o zneužívání peněz z unijního rozpočtu. Ta probíhala v lednu. Někteří europoslanci tehdy kritizovali situaci v České republice.

Usnesení vyzývá Evropskou komisi, aby vytvořila nástroj vhodný pro efektivní zabraňování střetům zájmů pro příští případy. Podle názoru evropských poslanců může příliš dlouho probíhat současný audit řešící otázku, zdali bývalá Babišova firma může čerpat dotace.

Vyjádření Agrofertu

Společnost Agrofert se k aktuálnímu rozhodnutí Evropských poslanců vyjádřila na svých sociálních sítích. Poukazuje na skutečnost, že dokument nemá žádnou právní sílu a údajně se jedná o pokus ovlivnit průběh současného auditního řízení.

„Usnesení EP nemá žádnou právní váhu. Jde o pokus ovlivnit probíhající auditní řízení. Zástupci rozpočet. výboru se nás ani na nic nezeptali. Fakta jsou na naší straně. Jsme otevřeni případnému jednání se zástupci EP, aby se neopakovalo “o nás bez nás”,“ prohlásila společnost Agrofert na svém Twitteru.

Usnesení EP nemá žádnou právní váhu. Jde o pokus ovlivnit probíhající auditní řízení. Zástupci rozpočt. výboru se nás ani na nic nezeptali. Fakta jsou na naší straně. Jsme otevřeni případnému jednání se zástupci EP, aby se neopakovalo “o nás bez nás”.👇https://t.co/elCrcbyc0k — AGROFERT (@KoncernAgrofert) June 19, 2020

​Evropská komise

Zpráva auditorů Evropské komise z minulého roku, jež se týkala dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, uvedla, že premiér Babiš je ve střetu zájmů. Podle názoru EK má nadále vliv na společnost Agrofert, a to nehledě na to, že ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Český předseda vlády toto konstatování odmítá.