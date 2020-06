Podle Prymuly je druhá vlna koronaviru velmi pravděpodobná. Přijde velmi rychle, a tak musíme zůstat v pohotovosti

Roman Prymula v jednom v rozhovorů pro ČT24 uvedl, že podle něj druhá vlna koronaviru nejspíše přijde. Podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví ale bude zásadní, zda se v takovém případě podaří udržet denní přírůstek počtu nakažených v řádu stovek, nebo bude ještě hůře. Co dalšího odborník ještě prohlásil?

Prymula dříve působil jako náměstek ministra zdravotnictví pro lékařskou péči, vedoucí skupiny epidemiologů, jež radila vládě a krátce působil i na postu předsedy Ústředního krizového štábu v období březen-duben. Nyní ale další vývoj situace sleduje spíše z druhé linie. I přesto se však vyjádřil k tomu, jak se podle něj bude situace se šířením nákazy covidem-19 vyvíjet dále.

Prymula: Druhá vlna přijde, bude to rychlé a složitější

„Je vysoce pravděpodobné, že nějaká druhá vlna bude. Když vidím situace v jednotlivých zemích, tak ten virus nemizí. V Izraeli už bohužel k takové vlně došlo. Znamená to, že musíme být obezřetní,“ vyzval a zdůraznil, že v Izraeli to byla otázka deseti dnů.

Prymula si myslí, že riziko, že mohlo dojít na druhou vlnu koronaviru , je velmi pravděpodobné.

V této souvislosti si tak stojí za tím, že je potřeba zachovat to, co v minulých měsících pomáhal stvořit.

„Bojím se, aby celý systém, který byl připraven, zůstal připraven i nadále. Znovu ho stavět na zelené louce není jednoduché a nebude tolik času,“ řekl.

Uvádí také, že by bylo velmi špatné, kdyby se denní nárůst počtu nových případů potom pohyboval třeba v řádu tisíců: „To je problém a je mnohem složitější zastavit takový explozivní nárůst, než když ho zastavíme třeba na úrovni 200 nebo 300.“

Prymula se navíc domnívá, že boj s druhou vlnou bude složitější i v tom, že „další vlna se zavřením ekonomiky nemůže nastat“, jelikož „ekonomika by to nevydržela“.

„Původní reakce byla možná rychlejší, než jsem si myslel. (…) Politici – musím říct, že napříč politickým spektrem – souhlasili s tím, že půjdeme rychle a budeme epidemii blokovat. Později už se to dramaticky měnilo a zejména opozice začala hledat všechny možné jiné cesty. I teď má současná politická špička pochybnosti, jestli pokračovat v restriktivních opatřeních,“ uvedl.

Pro Prymulu je nyní důležitý výzkum a jeho zefektivnění

V rozhovoru přišla řeč také na to, jak bývalý náměstek ministra zdravotnictví pro lékařskou péči hodnotí i postup politiků v předjaří.

Za zmínku ale stojí také to, že se Prymula nyní spíše začal zabývat koordinací vědců než přípravami na další vlnu covidu-19. Doufá, že by mohl výzkum zefektivnit a například i napomoci vývoji vakcíny proti koronaviru.

Na své pozici vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví, kterou mu zařídil premiér Andrej Babiš poté, co se dotyčný rozhodl skončit ve funkci náměstka, má ambici zpřehlednit systém, na nějž mají vliv čtyři různá ministerstva.

„Máme jako národ řadu vynikajících vědců, ale neumíme využít jejich potenciál. Když se podíváme třeba na profesora Holého, tak řada jeho patentů skončila v zahraničí. Jsme schopni publikovat tisíce různých prací, ale patentů je méně a ještě méně je praktických realizací. To je něco, co bych chtěl změnit,“ nastínil smysl jeho současné práce.

Pokud jde o zefektivnění výzkumu, k jeho výsledkům by pak mohly například patřit jednodušší testy na přítomnost koronaviru nebo vznik vakcíny. Právě vakcína je dle Prymuly nejspíše jediný způsob, jak zajistit, že člověk covidem-19 neonemocní. Ukázalo se totiž, že promořování populace dle všeho nefunguje.

„V určité době jsme si říkali, že když člověk to onemocnění prodělá, tak vlastně má po problémech – bude chráněn, bude mít imunitu. Ale ukazuje se, že je to klasické respirační onemocnění a imunita může být velmi krátkodobá,“ vysvětlil epidemiolog.

Nicméně, pokud jde o to, že by Prymula případné druhé vlně nakonec čelil z první politické linie jako nový ministr zdravotnictví, není na pořadu dne. Dotyčný to totiž neplánuje.

„Myslím, že ne. Neříkám, že nikdy, ale v této chvíli to opravdu není na pořadu dne. Spíše se chci vrátit k odbornosti, k vlastnímu výzkumu, o který jsem ,x‘ let přicházel,“ řekl závěrem.