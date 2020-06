Pozdvižení na Staroměstském náměstí v Praze: Dvaačtyřicetiletý muž tam zapálil mariánský sloup, zadržela jej policie

Na facebookovém účtu pražské městské policie se dnes ráno objevila zpráva o počínaní muže, který se pokusil zapálit mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Připomeňme, že kopie původního sloupu, kterou měl na starosti sochař Petr Váňa se svým týmem, bylo na toto náměstí umístěna teprve nedávno, a to na začátku tohoto měsíce.

Uvádí se, že muže, který sloup zapálil, si všiml operátor kamerového systému. Na místo vyjela policejní hlídka, která oheň následně uhasila vodou z lahve, kterou s sebou vezla ve služebním vozidle. Pokud jde o vzniklé škody, ty budou teprve vyčísleny.

„Výše škody nebyla zatím určena, sloup byl poškozen od kouře a sazí,“ napsala policie na svém profilu.

Mariánský sloup

Na pořízených záběrech jsou mimo jiné vidět i další dvě osoby. Jedna z nich vlezla spolu s mužem dovnitř oplocení, které odděluje sloup od zbytku Staroměstského náměstí. Druhá pak čekala nedaleko a celý incident si pravděpodobně nahrávala na svůj telefon.

Na začátku června se po více než jednom století na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup. Hlavní zásluhu na tom má sochař Petr Váňa, který na replice památky z poloviny 17. století pracoval přes dvacet let. O tom, zda se má sloup vrátit na své původní místo, se vedou mnoholeté spory.

Připomeňme, že základy sloupu se ale na náměstí objevily už dříve, a to když pražské zastupitelstvo v polovině února s obnovením památky vyjádřilo souhlas. Samotná socha Panny Marie od roku 2004 stála u nedalekého Týnského chrámu.

Váňa na svém díle pracoval dlouhých 23 let a ocenil, že se návrat sloupu nakonec podařilo dohodnout. Sloup je vysoký téměř 16 metrů. V nárožích soklu jsou čtyři sochy andělů symbolizující čtyři ctnosti.

Dříve pražští zastupitelé několikrát návrat sloupu odmítli. Až koncem letošního ledna se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. Řada Pražáků se stavbou napodobeniny nesouhlasí a vznikly proti ní i petice.

Naopak návrat mariánského sloupu podporuje kardinál Dominik Duka.

„Tento mariánský sloup, tak jak byl obnoven, nám svou historií připomíná, že nemůžeme jít cestou vítězství jednoho, které způsobí porážku druhého; cestou, která jednomu může dát privilegia a druhému upírá i potřebná základní práva,“ uvedl Duka.

„Období koronaviru, kterým jsme prošli, je pro nás určitá připomínka, že právě tyto mariánské sloupy byly vždy symbolem záchrany před válečným nebezpečím, ale také i před nebezpečím zhoubných infekčních nemocí. Můžeme také poznat, že to je poděkování a projev úcty a solidarity těm, kteří onemocněli touto nemocí, ale je to také projev úcty a díků všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali druhým. Víme, že to jsou často v našich nemocnicích především ženy a matky v roli zdravotních sester, ošetřovatelek a lékařek,“ dodal dále Duka.

Původní stavbu strhli Pražené dne 3. listopadu 1918 po vyhlášení samostatného Československa. Odpůrci sloupu v něm spatřují nadvládu habsburské monarchie a národní útlak. Naopak zastánci jej vnímají jako symbolickou vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války.