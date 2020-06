Chvilkaři vrací úder exprezidentu Klausovi. Soud by zde nebyl zbytečný, vzkazují

Představitelé spolku Milion chvilek pro demokracii zareagovali na ostrou kritiku ze strany Václava Klause. Chvilkaři ve své odpovědi na Twitteru bývalému českému prezidentovi vytkli neprůzračný průběh privatizace v 90. letech a kontroverzní amnestii z roku 2013. Rovněž dali najevo, že by v souvislosti s tím přivítali zahájení soudního řízení.

V sobotu bývalý prezident České republiky Václav Klaus, jenž dříve zastával také post premiéra, poskytl rozhovor českým médiím, v němž nastínil svůj postoj vůči řadě naléhavých témat a současným problémům ve světě i v Česku. Klaus však nenechal stranou ani spolek Milion chvilek, když se rozhodl krátce okomentovat jejich úlohu a význam v politickém dění naší republiky. Podle něj chvilkaři hrají absolutně negativní roli a vůbec neměli vzniknout.

„Existenci Milionu chvilek si nepřeji. Považuji ji za totálně absolutně negativní, nešťastnou a jakýkoli další soud nad to je pro mě zbytečný. Že teď jejich… Ne, fakt je zbytečný!“ nebral si servítky bývalý prezident.

Nepříjemné hodnocení ze strany Václava Klause nezůstalo bez povšimnutí představitelů samotného spolku. Ti na svém twitterovém účtu šli do protiútoku a Klausovi připomněli kontroverzní průběh privatizace a odsoudili jim schválenou amnestii na konci jeho druhého prezidentského mandátu.

„Reakce: „Dobrý den, my bychom si zase nepřáli premiéra, který zhasne světla, když má proběhnout privatizace, a který o 20 let později amnestií omilostní zločince a tuneláře. Na rozdíl od pana VK jsme přesvědčeni, že soud by zde nebyl zbytečný, bohužel však asi už nikdy neproběhne.“,“ zněla odpověď představitelů spolku Milion chvilek pro demokracii.

Následně se pod tímto tweetem objevila řada komentářů, v nichž uživatelé vyslovovali zcela odlišné názory na vzniklou debatu. Někteří komentující souhlasili s obviněními na adresu bývalého prezidenta, jiní však tvrdili, že za chyby té doby nemůže výhradně Václav Klaus.

„První, kdo zhasnul, byl Havel, ne? To se vám ale moc do vymejvání mozků nehodí, že?“ položil otázku uživatel Dan Rubín.

Pro některé uživatele nezněla obvinění chvilkařů na adresu exprezidenta dostatečně odůvodněně. Podle nich by neměli dělat takové závěry na základě pouhých představ a vlastních názorů.

„Které konkrétně tuneláře a zloděje omilostnil? Konkrétně!!! A jak víte, že to byli tuneláři a zloději, když soud neproběhl?“ netajil své pohoršení uživatel s přezdívkou ftarreg.

Tento komentář podpořil i další uživatel, který připomněl, že v ČR stále platí presumpce neviny.

„Tady souhlasím bez výhrad. Presumpce neviny musí platit. Ten jejich tweet ilustruje myšlení, které je dost nebezpečné,“ poznamenal uživatel s přezdívkou Trhovec.

Nechyběly ani útoky v souvislosti se samotnou činností spolku Milion chvilek. Například uživatel jménem Vilém Vrzala vyslovil přesvědčení, že by spolek měl obhajovat své postoje na volbách.

„Jste ubozí a trapní. Ukažte, co umíte, ve volbách. Dobře víte, že nemáte nejmenší šanci,“ uvedl dotyčný.

Kritika hnutí BLM

Během svého rozhovoru se Václav Klaus dotkl i tématu spojeného s protestním hnutím Black Lives Matter, které se nabralo na obrátkách po smrti Afroameričana George Floyda. Přestože Klaus nepopírá existující problémy spojené s rasismem a policejní brutalitou v USA, současné protesty považuje za uměle vytvořený jev.

„To, co se teď děje v USA a uměle se to přenáší do Evropy, to je zcela nedůstojné až směšné,“ vyslovil svůj názor český exprezident.