Člen RRTV Vadim Petrov vysvětlil, jak vznikl „fenomén Babiš“ a kdo se může stát jeho alternativou

Na začátku Petrov poznamenal, že to dělá jako pragmatik a z hlediska praxe, ne politologie. Vedl své úvahy od sametové revoluce, když se formovaly čtyři autentické strany.

„Po roce 89 pro mě tady byly jen čtyři autentické strany. Komunisté, lidovci, ODS (zorganizované OF) a z minulosti vytažena ČSSD. Všechno ostatní byly jen mutace, odnože, sólové úniky, pokusy, rychlokvašky...,“ napsal.

„ODS udělal silnou Klaus, ČSSD Zeman, lidovce Lux a komunisté se vezli setrvačností,“ pokračoval.

Dále nové strany posílili jejich lídři.

A právě v roce 2013 po ukončení vlády Petra Nečase vznikl podle Petrova „fenomén Babiš.“

„On je důsledek všeho, co mu předcházelo,“ poznamenal.

A právě proto výsledky hlasování v Evropském parlamentu a přijetí rezoluce, kritizující možný střet zájmů českého předsedy vlády, je velmi odhalující a hovoří o situaci ve všech politických stranách, míní Petrov.

„Výsledek hlasování v EP je vizitka všech. Neochoty ODS kontrolovat ANO v koaliční vládě, vyprázdnění ČSSD, rozkladu lidovců, lavírování komunistů a nástupu mladé generace, která má dobré školy, studovala jazyky, ale vládnout neumí. Umí hlavně nesouhlasit a požadovat,“ prohlásil.

Podle něj v současné situaci není na co si stěžovat a rozumnější by bylo počítat s politickou silou vytvořenou Babišem.

„Takže na sebe neštěkejme, jaké jsme si to udělali, takové to máme a kdo se podívá po světě, zjistí, že si nemáme objektivně na co stěžovat. Babiš vytvořil politickou sílu, kterou je třeba respektovat, a kdo chce v politice něčeho dosáhnout, měl by si konečně uvědomit, že její negací ničeho nedosáhne.“

Mediální analytik vysvětluje, že většina vnímá věci v souvislostech, ne v jednotlivostech, podle jednotlivých mediálních kauz. A pochopení tohoto procesu je podle něj jedinou cestou k vytvoření alternativy k moci současného premiéra.

Do diskuse pod příspěvkem se zapojilo hodně lidí, byl mezi nimi i europoslanec Jan Zahradil za ODS.

„Jedním z důvodů, proč podstatná část veřejnosti volí Babiše, je posedlost nevelké, leč hlasité aktivistické lobby nekonečným vyrovnáváním se s minulostí, moralizováním dějin, kádrováním jednotlivců i skupin lidí. Mnozí tito aktivisté si z toho vyrobili i slušnou existenci. 30 let po pádu komunismu je to jak únavné, tak otravné. A hlavně to málokoho už zajímá. Babiš to nedělá, protože nemůže. Ale nedělal to ani Klaus v 90. letech. Tam někde je část důvodů jejich úspěchu. Kdo bude pořád dnešním cca 60níkům naznačovat - byli jste srabi, šedá zóna, kolaborovali jste, vaše životy stály za bačkoru atd. - nikdy tady volby nevyhraje,“ komentoval.

Již dříve mediální expert a člen RRTV Vadim Petrov na Facebooku napsal, že přijaté usnesení nemělo silný účinek. Podle Petrova „Babiš z pozice předsedy vlády neodejde, firmy Agrofertu dotace pobírat nepřestanou“.

„Opozici výsledek neposílil, Babiše u jeho voličů nepoškodil. Současná podoba EU se stala pro dost lidí ještě méně přijatelná. Ti prounijní budou lamentovat, jak trpí demokracie a jak se blížíme Polsku a Maďarsku,“ popsal situaci radní.