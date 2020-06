Faltýnek byl hospitalizován v nemocnici. Nyní jej čeká několik vyšetření. Co se stalo?

Šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek byl hospitalizován v nemocnici. Podle informací leží v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Nyní jej čekají vyšetření. Co se stalo důvodem jeho hospitalizace?

Dotyčný měl dle svých slov již delší dobu jisté problémy a necítil dobře. Konkrétně pociťoval bolesti v oblasti břicha, jak sám sdělil médiím.

„Není to nic dramatického, včera se mi udělalo blbě. Teď jdu na kolonoskopii a endoskopii,“ vyjádřil se ke svému stavu Faltýnek.

To, že se v poslední době necítil příliš dobře, přisuzoval především svým potížím z minulosti. Zmiňme totiž, ze v lednu roku 2017 bylhospitalizován s prasklým žaludečním vředem.

I přes svůj zdravotní stav by se však šéf poslaneckého klubu hnutí ANO chtěl zúčastnit úterní mimořádné schůze v Poslanecké sněmovně. Na ní by totiž zákonodárci měli rozhodnout o navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun. Stejně tak by se rád zúčastnil středečního zasedání zemědělského výboru, kterému předsedá.

Faltýnek a debata na CNN Prima NEWS

Za zmínku stojí také to, že se Faltýnek v neděli, tedy před tím, než byl hospitalizován, zúčastnil televizní debaty na CNN Prima NEWS. V ní mimo jiné z jeho úst zaznělo, že je připraven nést politickou odpovědnost za dění v brněnské organizaci hnutí ANO. Nicméně nijak nekonkretizoval, jakým způsobem chce politickou zodpovědnost vyvodit.

Připomeňme, že předsednictvo dané strany v úterý zrušilo brněnskou organizaci. Důvodem bylo to, že v posledních týdnech řešila spory kvůli možnému napojení některých lidí na pochybné kauzy a osoby. Po loňské policejní razii skončil ve vazbě kvůli podezření z korupce bývalý místostarosta Brna-střed Jiří Švachula (dříve ANO).

Jednání o rozpočtu

Mimořádná schůze Sněmovny k návrhu na zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun se má konat v úterý 23. června.

Pro schválení návrhu 500miliardového deficitu potřebuje vládní koalice hlasy dalších poslanců, přičemž KSČM její kabinet toleruje. Připomeňme si, že o podpoře schodku jednali minulý týden zástupci vlády s částí opozičních stran, a to včetně komunistů. Ti sice zpočátku požadovali deficit nižší, ale po jednáních z tohoto týdne jsou jejich vyjednavači k vládě výrazně smířlivější.