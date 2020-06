Prymula vysvětlil, co pomůže zmírnit druhou vlnu epidemie koronaviru

Co je nebezpečnější než covid? Jeho kombinace s chřipkou, varuje před souběhem dvou epidemií bývalý náměstek ministra zdravotnictví a nyní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Existuje však jeden prostředek, který by mohl letos na podzim zmírnit epidemiologickou situaci v naší zemi.

Na očkování proti covidu-19 si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, vakcína zatím neexistuje, ale ta proti chřipce ano. Podle Prymuly by se mělo více lidí nechat očkovat proti chřipce a eliminovat alespoň jedno z onemocnění. Zvlášť když na podzim může přijít druhá vlna covidu. Při vyšším zájmu ale hrozí nedostatek vakcíny.

„Na podzim pravděpodobně dojde k epidemii chřipky, vnímáme to jako riziko a domníváme se, že proočkovanost proti chřipce je naprosto zásadní. Chystáme se spustit velkou kampaň,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V posledních zhruba deseti letech vrcholí epidemie chřipky v únoru, ale s vakcinací je dobré začít už v říjnu. Na správném načasování záleží, zejména senioři, chronicky nemocní nebo zdravotníci potřebují být v době největšího nebezpečí nákazy chráněni.

Statistika však ukazuje, že proočkovanost proti chřipce u rizikových skupin v Česku průměrně dosahuje 17 procent, u běžné populace přibližně 7,5 procenta. V minulých letech se u nás desítky tisíc nevyužitých vakcín pálily a skepse dodavatelů trvá. Stejně tak nechtějí riskovat ani praktičtí lékaři, kteří musejí vakcíny přeobjednávat.

Možný nedostatek vakcín

Předseda praktických lékařů a spolu s ním mnozí další odborníci se obávají, aby sdružená kampaň nevyústila v nedostatek očkovacích látek na trhu.

„Vakcíny proti chřipce se objednávají dlouho dopředu. Pro letošní podzim se objednávaly už v lednu 2020. Předpokládám, že praktici se budou snažit objednávky zvýšit, ale lze očekávat, že vzhledem k celosvětovému zvýšení poptávky po vakcínách jich bude nedostatek. Kapacity výrobců jsou omezené,“ sdělil webu Lidovky.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Pro tento rok má ČR má zatím přislíbeno 870 tisíc dávek vakcíny, celková proočkovanost by se tak při optimistickém scénáři přehoupla maximálně přes osm procent.

„Aby se sem dovezlo více dávek, chtějí firmy garanci. Dovezou-li sem nějaké množství, ze kterého třeba 100 tisíc dávek nikdo neodebere, musí je převézt jinam, nebo je spálí, jak se často děje. Garanci jim ale nikdo nechce dát a ony věc řeší na mimostátní úrovni – s praktiky. Ti jim mají říct, kolik dávek odeberou, a podle toho je navezou. Ani praktici ale nechtějí odebrat více nad zvykový objem – pokud lékař každý rok očkuje padesát dávek, objedná zase padesát. Bojí se vzít 60, aby mu potom vakcíny nezbyly. Všichni tak žijí v obavě, aby jim to nezbylo - a to není dobře. Pokud systém chce proočkovanost zvýšit, měl by najít model, jak to řešit efektivně,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy bývalý náměstek ministra zdravotnictví a nyní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Více očkovat proti chřipce však letos plánují i další země. Podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakuba Dvořáčka teď v celé Evropě chybí 15 milionů dávek očkování proti chřipce.

„Tlak je obrovský a obava ze souběhu chřipky a covidu-19 je velká. Zvedá se i zájem korporátů a podniků - oslovují nás dokonce i jednotlivé subjekty napříč Evropou, které chtějí pro své zaměstnance alokovat další dávky vakcíny. Těch 40 tisíc dávek, které jsme pálili loni a které se spálily každý rok, vedou k tomu, že jsou společnosti nyní opatrné k tomu, co přislíbí a jsou schopné sem dodat,“ uvedl s tím, že je třeba, aby stát jasně definoval cílovou skupinu, které se vakcína dostane.

Podle vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jana Kynčla je v Česku každoročně hlášeno několik desítek až několik stovek úmrtí v důsledku chřipky.

Očkování je podle Státního zdravotního ústavu nejlepší ochranou proti chřipce. Snižuje potřebu hospitalizace i riziko úmrtí. Každoroční očkování odborníci doporučují hlavně seniorům a všem lidem s chronickými zdravotními potížemi.