„Zavražděna komunisty.“ Filozofická fakulta UK se odmítla připojit k akci na počest Milady Horákové a vyvolala rozruch

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) odmítla vyvěsit banner s nápisem „Zavražděna komunisty“, který stojí u fotografie doktorky Milady Horákové. Ty totiž vyvěšují některé veřejné instituce a další místa u příležitosti 70. let od komunistické justiční vraždy této statečné ženy.

Vypadá to, že zatímco jiné instituce u této příležitosti bez debat vyvěšují pietní banner, FF UK má s tímto vyjadřováním úcty problém. Připomeňme, že ke kampani, která má připomínat 70 let od popravy právničky a političky a kterou vede občanské sdružení Dekomunizace, se připojila například Městská část Praha 2, Karolinum, Právnická fakulta Univerzity Karlovy a další instituce.

Zástupce sdružení Michal Gregorini se k počínání FF UK vyjádřil se slovy, že jej „bázeň z filozofické fakulty“ překvapila.

„Filozofická fakulta to nevyvěšuje, protože se jim to nelíbilo,“ uvedl a vysvětlil, že děkan FF UK Michal Pullmann po konzultaci s kolegy řekl, že vyvěsí pouze portrét bez nápisu.

„To nás zaskočilo, a proto jsme mu poděkovali, protože se domníváme, že by potom filozofická fakulta vedle těch ostatních institucí a soukromých osob vypadala alibisticky,“ dodal Gregorini.

Podle zástupce sdružení je přitom cílem této akce „uctít památku statečné ženy, která byla součástí naprosto bezprecedentního procesu, který vyvrcholil justiční vraždou organizovanou komunistickým režimem“.

O to, proč se tato fakulta jako jedna z mála vysokých škol nepřipojila k vyvěšení pietního banneru, se zajímal i publicista, spisovatel a marketingový expert Jakub Horák. Ten na svém účtu na Facebooku informoval o tom, že na toto téma komunikoval s tiskovou mluvčí univerzity.

„Dnes jsem vedl korespondenci s tiskovou mluvčí FF UK na téma, proč se fakulta jako jedna z mála vysokých škol nepřipojila k vyvěšení pietního banneru ‚ZAVRAŽDĚNA KOMUNISTY‘ k výročí justiční vraždy Milady Horákové. Paní tisková mluvčí Zuzana Válková mi odpověděla, že se fakulta k akci ‚rozhodně připojuje‘, ale chce to udělat ‚do větší hloubky‘. To je samozřejmě nonsens, protože ona akce spočívá právě ve vyvěšení banneru. Není možné se k akci vyvěšení banneru ‚rozhodně připojit‘ tím, že banner nevyvěsíte a v tomto smyslu jsem kolegyni i odpověděl s díky za reakci. To ale není podstatné,“ napsal Horák.

Dotyčný pak uvedl, že když se nad celou věcí zamyslel, přišel na zajímavé řešení: „Filozofická fakulta by především měla vést své studenty k tomu, aby si rozvinuli autonomní myšlení, nezávislé na okolí. A daná situace – všichni vyvěšují bannery s Miladou Horákovou, musíme ho vyvěsit také – je přesný příklad toho. A to bez ohledu na to, zda ten banner je dobře nebo špatně. Z hlediska výuky filosofie je totiž autonomní myšlení větší hodnota, než obsah sporu.

Vyjádření FF UK k uctění památky Horákové

Pokud jde o stanovisko samotné FF UK, na jejich stránkách se píše , že univerzita samozřejmě odsuzuje justiční vraždu Milady Horákové spáchanou komunistickým režimem i všechny další zločiny komunismu. Stejně tak se hlásí k tomu, že komunistický režim v Československu byl „zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný“ a že „Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii“.

Pokud jde však o uctění památky, fakulta to chce provést poněkud jiným způsobem, nikoli vyvěšením plachty se zmiňovaným nápisem:

„Jak jsme před několika dny informovali organizátory kampaně Milada 70, Filozofická fakulta UK uctí památku Milady Horákové pietním vyvěšením černého praporu ve dnech 26.–27. 6. – tedy jedním ze způsobů, k nimž sami organizátoři vyzývají.“

Ve vyjádření také stojí, že FF UK chce památce Milady Horákové věnovat víc než dvě slova na banneru v nadživotní velikosti.

„Proto nyní připravujeme dva rozsáhlejší texty, které osobnost a odkaz Milady Horákové přiblíží v širších souvislostech,“ uvádí se a dodává se: „Současný rozruch v médiích a na sociálních sítích je zbytečný – jak jsme si nyní s organizátorem kampaně Michalem Gregorinim potvrdili, jde nám všem o stejnou věc.“

Reakce na sociální síti

Nicméně, i přes výše uvedené, se na internetu začaly objevovat různé názory na počínání a rozhodnutí této fakulty.

K věci se vyslovil například novinář Michael Durčák, který píše pro portál Echo24 či pro deník Sport.

„Takže, klimatická stávka a okupace FF UK byla cajk, ale Horáková není? To mi hlava nebere, proč tohle máme zapotřebí...“ napsal na Twitteru.

Takže Klimatická stávka a okupace FF UK byla cajk, ale Horáková není?



​Jako další se vyjádřil i Dominik Hašek, který uvedl, že je rád, že se většina institucí do kampaně zapojila.

„Je správné si tyto zločiny, a tím zrůdnost komunismu, připomínat. Jsem rád, že (téměř) všechny university souhlasí a podporují,“ uvedl.

​Celou věc si nenechal ujít ani novinář a zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt, Ondřej Kundra. „Docela velké a prázdné zdi jsou i na Úřadu vlády,“ podotkl.

​Tento banner na svém twitterovém profilu sdílel také velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis.

Kdo byla Milada Horáková?

Milada Horáková byla právnička, poslankyně a bojovnice za práva žen. Její osud však nebyl přívětivý, jelikož byla popravena za vykonstruované spiknutí a velezradu po politickém procesu, a to i přes mnohé přímluvy osobností z celého světa. Horáková byla jedinou českou ženou, kterou popravili při politických procesech v 50. letech. Byla bojovnicí a díky své neústupnosti se stala symbolem odporu proti totalitě komunismu.