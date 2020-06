Foldyna pálí ostrými: Papalášům z EU není nic do toho, koho si tu zvolíme. Petříček? Nejhorší šéf diplomacie

Panákům a tetkám z Evropského parlamentu není nic do našich problémů, domnívá se poslanec SPD Jaroslav Foldyna. S tyranií je podle něj nutné zatočit co nejtvrději. V rozhovoru pro portál ParlamentníListy.cz okomentoval i vyústění ricinové kauzy.

Foldyna okomentoval poslední iniciativy Evropské unie, které zasahují do záležitostí České republiky. Jedná se zejména o rezoluci odsuzující údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) i dění kolem České televize.

„Jsme a musíme zůstat hrdou a samostatnou zemí, a pokud dospějeme k názoru, že nás Andrej Babiš nebo kdokoli jiný nějak poškozuje, tak si to s ním musíme vyřídit sami a podle svého, a ne podle toho, co nám nadiktují panáci a tetky z té parodie na demokracii, které se říká europarlament,“ zdůraznil v rozhovoru Foldyna.

„Osobně si myslím, že to, kdo bude českým premiérem, mají rozhodovat čeští voliči, nikoli bruselští papaláši, a že v České republice platí české zákony, nikoli bruselské rezoluce,“ poukázal Foldyna. „Ještě bych chtěl dodat, že představy našich práskačů, že Andreje Babiše politicky porazí hlasováním v Bruselu, jsou směšné,“ dodal směrem k české opozici, která páteční usnesení Evropského parlamentu uvítala.

Podle něj Babiš postupoval podle českého zákona (tzv. lex Babiš), který Poslanecká sněmovna schválila přímo pro něj. Připustil ale, že premiérovy podnikatelské aktivity byly do značné míry závislé na Evropské unii. To už ale je problém českých občanů.

Dříve Babiš několikrát obvinil české opoziční politiky včetně europoslanců z toho, že politický boj přenášejí na půdu Evropské unie.

Tvrdě o ČT a dezorientovaná Šojdrová

Foldyna se dále pustil do aktivit České televize v době úřadování jejího generálního ředitele Petra Dvořáka. Podle něj se za jeho působení z veřejnoprávní televize stala hlásná trouba pouze jednoho názorového proudu. Dále ji podle Foldyny zneužívá k propagaci firmy, na kterou je Dvořák napojen. Kvůli tomu by měl být okamžitě odvolán.

V tomto ohledu vnímá kritiku kvůli volbě ekonomky Hany Lipovské či moderátora Lubomíra Xavera Veselého do Rady ČT za neopodstatněnou. Foldyna zdůrazňuje, že dle zákona o ČT by mezi radními měly být představeny různé názorové proudy.

„Kde v tom někdo vidí problém, to skutečně nevím. Kritiku proto vnímám spíš jako projev strachu některých osob, že by se třeba mohlo přijít na to, že se v České televizi krade, nebo že ji někdo používá jako nástroj pro propagaci vlastní firmy,“ tvrdí Foldyna.

Foldyna tím nejspíše narážel na skutečnost, že Dvořák je spolu se svou ženou členem dozorčí rady společnosti Leica Gallery Prague, která dostává prostor pro propagaci v ČT.

„Europoslankyně Šojdrová je asi poněkud dezorientovaná. Poslanci, kteří byli ve svobodných volbách zvoleni občany, svobodně zvolili někoho, aby dohlížel na to, jak ti, které si občané platí, tedy manažeři České televize, nakládají s penězi občanů. Tohle vyvolává v Evropské unii obavy? Pokud ano, tak bychom měli tento spolek okamžitě opustit, protože se demokracii nenamáhá už ani předstírat. Papalášům z Evropské unie samozřejmě není nic po tom, koho si tady zvolíme ať už do Rady Česká televize, nebo do Parlamentu,“ vzkazuje Foldyna.

Poslanec SPD v tomto ohledu i reagoval na prohlášení lidovecké europoslankyně Michaely Šojdrové, že noví radní ČT vyvolávají obavy i v EU. Pokud je to podle něj pravda, tak je to důkaz toho, že by ČR měla spolek opustit.

Každý, kdo se snaží zpochybnit demokratické volby, prý usiluje o tyranii a proti tomu je nutné tvrdě zakročit.

„Jde o někoho, kdo usiluje o tyranii s tím, že se chce sám stát tyranem. S někým takovým je potřeba jednat co nejtvrději, možná až bezohledně. Ústupky tyranům vždy přinesly jen zkázu a utrpení. Měli bychom se poučit z historie,“ míní.

Kauza ricin

Foldyna okomentoval i rozuzlení ricinové kauzy, za níž podle české diplomacie stojí vlastně spor dvou ruských diplomatů, kteří již byli ze země vyhoštěni. Podle poslance je zneklidňují, že něco tak absurdního české tajné služby braly skutečně vážně a že nebyly schopny udržet informace v tajnosti.

„Zjištění, že naše tajné služby jsou ochotné naletět na takový nesmysl, jako je „agent s kufrem plným ricinu“, a že z nich unikají informace jako voda cedníkem, je v dnešní stále nebezpečnější době velmi zneklidňující. Myslím, že je čas na důkladnou reorganizaci našich bezpečnostních složek,“ uvedl Foldyna s tím, že tuto reorganizaci od současné vlády neočekává.

„O ministru Petříčkovi nemá smysl vůbec mluvit. Je to nejhorší ministr zahraničí, kterého kdy tahle země měla. Proti němu byl i Bohuslav Chňoupek génius zahraniční politiky,“ poznamenal Foldyna.

O svém bývalém stranickém kolegovi z ČSSD a šéfovi diplomacie Tomáši Petříčkovi se vyjádřil, že je nehorším ministrem zahraničí, co země měla.

Foldyna Petříčka a další členy vedení sociální demokracie kritizuje již delší dobu, a to i během svého působení v ČSSD. Podle něj kvůli nim partaj ztrácí voličskou přízeň a vzdálila se „lidem práce“.