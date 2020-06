„Fašistický udavači, nedopadneš dobře.” Zdechovský a jeho rodina opět čelí výhrůžkám

Na twitterovém účtu českého europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) se objevilo několik ukázek z „tisíců nadávek a výhrůžek“, které přišly dotyčnému a jeho rodině. Sám politik totiž minulý týden přiznal, že mu musela být kvůli výhrůžkám smrtí přidělena policejní ochrana. Co všechno v těchto nepříjemných vzkazech adresovaných europoslanci stálo?

V minulosti jsme informovali o tom, že Tomáši Zdechovskému začaly chodit výhrůžky poté, co jej český premiér Andrej Babiš na konci února opakovaně označil za vlastizrádce. Důvodem se stalo to, že se premiérovi nelíbilo, že se v Evropské unii otevírá téma jeho možného střetu zájmů. Zdechovský tehdy Babiše vyzval k omluvě a vyjádřil obavy o svou rodinu. Přiznal také, že kvůli výhrůžkám měl nejen on, ale i celá jeho rodina několik měsíců přidělenou policejní ochranu. Babiš se později za svá slova jakoby omluvil a výrok, že Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci mírnil – označil je za „udavače“.

Nyní už to vypadalo, že se situace kolem europoslance uklidnila, ale výhrůžky mu začaly chodit znovu. Stalo se tak po pátečním odhlasování rezoluce EP směrem k Babišovi, která se mimo jiné také týkala jeho střetu zájmů.

Zdechovský neváhal o některé příklady slovních útoků na jeho osobu a rodinu se podělil na sociální síti. „Toto je jen malá ukázka z tisíců nadávek a výhrůžek, které přišly mně a mojí rodině,“ uvedl.

Jak nastínil politik, za nejhorší považuje útoky mířené na jeho děti, které mu přicházeli na jeho osobní telefon. „Bylo nám napsáno, že budeme pověšeni, zavražděni, zastřeleni,“ dodal.

Podle jeho slov však již policie proti několika pachatelům zahájila trestní řízení.

Toto je jen malá ukázka z tisíců nadávek a výhružek, které přišly mně a mojí rodině. Vůbec nejhorší byly zprávy přímo na můj osobní telefon, ve kterém mi vyhrožovali skrze mé děti. Bylo nám napsáno, že budeme pověšeni, zavražděni, zastřeleni. pic.twitter.com/1pO7dXwGbL — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 23, 2020

Slovní útoky na europoslance

Z úryvků výhrůžek, které Zdechovský v úterý zveřejnil, se objevovaly zmínky o tom, že dotyčný je vlastizrádce, udavač a kolaborant. Slovní útoky ale byly plné i vulgarit.

„Ty vlastizrádče jeden prolhaný. Ty nedopadneš dobře,“ vyhrožovali mu lidé a přidávali se i ostatní, kteří se divili, že je Zdechovský „naživu“.

Opětovné vyhrožování

„Ty fašistický udavači a kolaborante, už abys chcípl, ty vlastizrádná kryso a šmejde…,“ nebral si servítky další.Podle Zdechovského chodily však. „Mým dětem chodily obrázky, jak se po druhé světové válce věšeli kolaboranti,“ prohlásil.

Nyní tento politik musí urážkám a výhrůžkám čelit znovu.

„Ty výhrůžky začaly chodit od pátku, tedy od schválení té rezoluce. Řada lidí pak byla překvapená, když jsem zveřejnil tu část, že policie hodně těch pachatelů v současné době usvědčila. Pak dokonce přišla i od jednoho člověka omluva za to, že napsal tu výhrůžku v opilosti, že si to neuvědomil,“ prozradil v rozhovoru pro Echo24.

Zdechovský také dodal, že premiér České republiky to všechno v pátek a v sobotu svými vyjádřeními pomohl opět rozpoutat. „Takže v sobotu a v neděli jsme znovu museli kontaktovat policii a už to s ní opět řešíme,“ doplnil.

K tomu dotyčný ještě podotkl, že český premiér nejspíše není schopný vzít jednoznačně svá slova zpět a veřejně se omluvit. Přitom tady prý ale vůbec nejde jen o Zdehovského.

„Ty výhrůžky se netýkají jen mě, týkají se i mé rodiny, mé manželky a dětí. Andrej Babiš už by měl mít konečně odvahu říct, že každý, kdo vyhrožuje mé rodině smrtí, je prostě idiot, který nemá v běžném demokratickém státě své místo. A jestliže demokratický premiér toto nemá odvahu říci, tak Andrej Babiš nemá místo v demokratickém světě,“ míní.

Jak tvrdí europoslance, z jeho pohledu toto může udělat pouze ubožák. Osobně přitom velmi pochybuje o tom, že bude mít odvahu.

„Je to poměrně dost srabácké. V případě, že by se to stalo obráceně, já bych se samozřejmě omluvil. Ale nevím, jestli on je toho schopen,“ pronesl.

Pokud jde o to, zda je i nyní Zdechovský a jeho rodina pod policejní ochranou, na to europoslanec odmítl odpovědět.