Robejšek o knize bývalého Trumpova poradce: Ještě chybí pozvat Boltona na „Milion chvilek“ a idyla bude dokonalá

Český politolog a publicista Petr Robejšek se na svém Facebooku vyjádřil k tomu, že bývalý poradce pro národní bezpečnost prezidenta USA Donalda Trumpa, John Bolton, zveřejnil knihu s názvem Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu. Dle jeho slov se totiž Bolton chová podle a mstí se praním špinavého prádla. Proč si to myslí?

Kniha Johna Boltona, která byla nedávno zveřejněna, obsahuje vzpomínky bývalého amerického diplomata vztahující se k době jeho působení na postu bezpečnostního poradce Donalda Trumpa.

„Nejvíce nejapný komentář přišel od českého premiéra, který řekl, že on se velice snaží dosáhnout dvou procent do roku 2024, ale problém je v tom, že jejich HDP roste hodně rychle, kvůli čemuž si není jistý, zda obranné výdaje mohou udržet krok,“ píše John Bolton ve svých memoárech.

Bolton nenechal stranou mnohé události, včetně summitu Severoatlantické aliance z července 2018, na němž byla centrálním tématem jednání otázka plnění členskými státy svých finančních závazků vůči NATO. V souvislosti s touto schůzí ve své knize vzpomíná na výrok českého premiéra Andreje Babiše , který bývalý Trumpův poradce označil za „nejvíce nejapný komentář”.

Tento výrok Andreje Babiše bývalý bezpečnostní poradce prezidenta Trumpa vnímal tak, že Česká republika prý bohatne příliš rychle na to, aby se mohla adekvátně bránit. Nicméně Bolton dodává, že prezident Trump považoval toto vysvětlení za smysluplné a zmínil, že Spojené státy mají obdobný problém.

V publikaci přišla řeč také na americké prezidenty, někdejšího Baracka Obamu a současného Donalda Trumpa, a mnohé další.

Reakce Robejška

Nyní na svém účtu na sociální síti věnoval této knize zmínku i český politolog a publicista. Robejšek jej nazval „Bolton a pokroková morálka“ a napsal v něm:

„Vzpomínám si, jak tzv. liberálové ještě nedávno odsuzovali Boltona za jeho extrémně pravicové názory. Teď ale tento roztomilý vousáč kritizuje Trumpa a Babiše a najednou je z něj úctyhodný zdroj.“

Následně pokračoval tím, že „liberály, kteří prý tolik dají na morálku vůbec neuráží ani to, že se Bolton chová podle a mstí se praním špinavého prádla“.

„A dokonce se mi zdá, že to dnešní bojovníci za pokrok mají stejně jako kdysi komunisté, kteří také říkali, že hlavní je vždycky třídní hledisko. To znamená: Co se hodí nám je správné, ale když totéž udělá politický protivník, tak je to odporné. Ještě chybí pozvat Boltona na „Milion chvilek“ a idyla bude dokonalá,“ uzavřel věc.

Pokusy zakázat vydání knihy

Připomeňme, že publikace této knihy byla nejednou odložena poté, co Bílý dům prohlásil, že se Bolton chystá zveřejnit tajné informace.

Již dříve ale soud odmítl vyhovět žádosti americké administrativy o zákaz vydání knihy Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu, protože tisíce výtisků už byly odeslány do knihkupectví v celé zemi a v zahraničí, a obsah knihy unikl do médií. Soudce přitom souhlasil s tím, že Bolton porušil proceduru koordinace rukopisu s úřady, když ho dával do tisku, a uznal, že by mohl také zveřejnit tajné informace.

Podle názoru soudu Bolton teď buď získá popularitu a peníze, neobsahuje-li kniha tajné informace, nebo bude trestně stíhán, pokud v ní taková informace je. Trump uvítal soudcova slova a slíbil, že Bolton zaplatí draze za porušení zákona.