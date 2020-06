Rada ČT si zvolila nového předsedu a schválila řediteli Dvořákovi bonus ve výši 1,6 milionu Kč

Co se týče Kühna, ten nahradí na postu předsedy Rady ČT Jana Bednáře, kterému členství již vypršelo. Kühn je členem rady od roku 2011, pracuje v marketingu a public relations.

Nový předseda se nechal slyšet, že se chce zasadit o etický přístup a vedení věcné diskuse v Radě ČT. Podle svých slov hodlá prosazovat respekt ke svým kolegům a také maximálně využít profesní zkušenosti jejích členů. Dodal, že pokládá za důležitou otevřenost a také komunikaci vůči veřejnosti. Co se týče blízké budoucnosti, uvedl, že radu čeká jednání o hospodaření s cílem zachovat rozsah veřejné služby.

Nechal se rovněž slyšet, že Česká televize by měla mít „do jisté míry snížený práh bolestivosti vůči kritice“.

Bonus pro Dvořáka

Rada ČT dnes mimo jiné rozhodla i o bonusu pro generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Podle ČTK se bude jednat asi o 1,6 milionu korun, což jsou dvě třetiny roční mzdy. Zmiňme, že v porovnání s minulým rokem dostal Dvořák letos bonus menší. Za minulý rok činil 2,4 milionu Kč, stejně tak tomu bylo i v předchozích letech. O letošním bonusu rozhodla Rada ČT osmi hlasy z 15. Za snížením stála horší komunikace s radou o přípravě rozpočtu na letošní rok.

Za zmínku stojí i kritéria, která stojí za určením a přiznáním onoho bonusu. Jedná se o vyhodnocení hospodářských výsledků, úroveň televizního vysílání, manažerské výsledky a plnění dalších povinnosti, plnění usnesení rady, komunikaci s ní a s veřejností a další.

V souvislosti s bonusem pro generálního ředitele se vyjádřila na sociální síti i nedávno zvolená členka Rady ČT Hana Lipovská. Ta totiž prohlásila, že podle ní si Dvořák žádný bonus nezaslouží.

„Stoprocentní mzdu podle mě dostane zaměstnanec tehdy, pokud pracuje na sto procent. Schválení bonusů generálního ředitele v plné výši by pak znamenalo, že jsme přesvědčeni o tom, že generální ředitel fungoval na 180 %,“ vysvětlila svůj postoj členka Rady ČT.

Připomněla, že i když v roce 2019 ČT hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, ve skutečnosti to tak nebylo. Zdůvodnila to tím, že tehdy došlo k rozpouštění fondu televizních poplatků. Vyjádřila se rovněž k poklesu sledovanosti veřejnoprávní televize: zatímco v roce 2018 činil tento ukazatel 30,13 procenta, v roce 2019 to bylo 29,99 procenta.