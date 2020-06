„Je to výsměch českým občanům.“ Okamura označil odměnu Dvořáka za nehoráznost

„To je nehorázné. Ředitel České televize Petr Dvořák dostane za loňský rok odměnu ve výši 66,6 procenta roční mzdy, tedy zhruba 1,6 milionu korun. Ve středu o tom rozhodla Rada ČT. Je to výsměch českým občanům. Takhle to dál nejde a není možné, aby vedení ČT z koncesionářských poplatků mělo takovéto nehorázné odměny!“ neskrývá své rozčilení lídr SPD.

Politik uvedl, kdo za to může, když připomněl, že z 15 radních hlasovala pro odměnu těsná většina 8 radních a jeden rozhodující hlas dodal Jiří Šlégr, který byl nominován do Rady za ČSSD letos na jaře.

„Naopak pouze čtyři radní hlasovali za nulovou odměnu – všichni čtyři měli při hlasování ve sněmovně podporu SPD. Zbylí tři radní se zdrželi. Tady přesně vidíte, kdo kope za občany a kdo proti nim,“ zdůraznil Okamura.

Dále autor příspěvku poskytl relevantní ekonomická čísla, která se týkají hospodaření veřejnoprávní instituce.

„Rozpočet České televize je 6,674 miliardy korun. Na mzdy je vyčleněno 2,040 miliardy korun pro téměř tři tisíce zaměstnanců. Jejich průměrná mzda dosahuje 43 693 Kč,“ uvedl Okamura.

Okamura vyzývá k přeměně České televize na příspěvkovou organizaci se stanoveným a kontrolovatelným rozpočtem, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice.

„Hnutí SPD prosazuje a bude prosazovat zrušení koncesionářských poplatků,“ podotkl lídr strany.

Dříve poslanci SPD navrhovali zrušení koncesionářských poplatků starobním a invalidním důchodcům a samoživitelům, kteří pečují o nezletilé dítě, a také lidem a domácnostem s příjmy pod čtyřnásobek životního minima.

„Jsme přesvědčeni o tom, že právě těmto skupinám obyvatel by měl stát zlevňovat život, a nikoliv jim ukládat poplatky. Osvobodit od poplatků navrhujeme také ústavní zařízení, která poskytují péči nemocným a seniorům. Poplatky jsou v podstatě forma daně, kterou Česká televize a Český rozhlas vybírají, aniž jejich hospodaření podléhá odpovídající kontrole,“ argumentoval svou pozici Okamura.

Demokracie v praxi

Sledující s názorem politika souhlasili. Svědčí o tom jejich četné komentáře.

„Takhle přesně vypadá demokracie v praxi! Výsledek sametové revoluce...A ještě se na ČT nedá ani dívat!“ vyslovila se Jaroslava Doudová.

„Nechápu, za co by měl generální ředitel České televize dostat jakýkoli ‚bonus´ ke mzdě. Za špatné výsledky hospodaření v roce 2019, několikrát přepracovávaný rozpočet na letošní rok, klesající sledovanost zpravodajského a sportovního kanálu, rozpuštění rezervy z předchozích let, aby tím zakryl deficitní hospodaření, zbabělé ustupování aktivistickým redaktorům? Nedal bych mu navíc ani korunu!“ zkritizoval situaci Mirek Tengler.

„V době, kdy každá firma šetří a sdírá zaměstnance ba dokonce je i propouští, si někdo díky postu v nějaké kontrolní komisi veřejnoprávní televize, která je živá jen díky poplatkům občanů, dovoluje takový jednorázový výdaj v nehorázné částce z peněz nás všech, tak to je opravdu už hnus fialovej!!!!!!“ zareagoval Jan Zeman.