„Piráti se chystají bodovat dorovnáním hormonální deprivace voličstva.“ Článek Fendrycha zvedl vlnu kritiky

Portál Aktuálně zveřejnil komentář Martina Fendrycha s názvem Piráti chtějí Senát a kraje zaplavit hormonem štěstí. Greta a Havel by je volili. Materiál je věnován volební kampani strany do krajů a Senátu.

V článku Fendrych chválí Pirátskou stranu za její záměr se zabývat ekologickými problémy, stavbou sociálních bytů а podporou sociálně znevýhodněných občanů i seniorů.

Poznamenává se, že ve středu pozornosti Pirátů jsou pojmy jako „svoboda a demokracie“ a návrat k „opuštěným hodnotám listopadu 1989“.

„Strana zásadně změnila taktiku, nejde už jen ‚proti všem´. Netouží politické soupeře zavírat do vězení, jak to Piráti proklamovali dřív. Nepěstují Antibabiše (a v tom jsou pro Babišovo ANO vlastně nebezpeční). Nabízejí moderní alternativu,“ stojí v článku Fendrycha.

„Zjednodušeně se dá říct, že Greta Thunbergová a Václav Havel by měli radost. Piráti tlačí představy, které by mohly přitáhnout mladé lidi z hnutí Fridays for Future, ale úplně stejně mladé i staré, kteří Milion chvilpodporují ek pro demokracii,“ podotýká dále komentátor Aktuálně.

V závěru jeho článku zazněl dotaz ohledně toho, jak dopadne realizace zmíněných iniciativ strany. Přitom nechybí zmínky o vedení země.

„Otázkou je, jak na tato ekologicko-pravdoláskařská témata uslyší voliči masírovaní prezidentem Zemanem a premiérem Babišem,“ napsal Fendrych.

„Ani omylem“

Na Facebookovém účtu portálu Aktuálně se objevily komentáře názoru Fendrycha.

„Pirátům z Karibiku jde akorát žalování v Bruselu. Ten hormon štěstí je asi marihuana,“ napsal Martin Koníček Forst.

„Piráty v žádném případě... Bordel v Praze ukázal, že neumí vůbec nic...“ varovala Jana Ambrosová.

„Greta a Havel... Piráti přichází s nabídkou kvalitního sexu,“ odkázal na postavu z filmu Pelíšky Petr Veleba.

„Fendrych opět úplně mimo,“ konstatoval Petr Novák.

„Ani omylem, Fendrych a Piráti upadli na hlavičku...“ vyslovil se David Braissy.

V souvislosti s publikovaným článkem Fendrycha se ozvali i kolegové z novinářského oboru. Zazněla kritika na adresu autora.

„Vždycky jsem si myslel, že hlavním pracovním nástrojem komentátora musí být mozek, velmi kritický mozek. Mýlil jsem se. Hluboce jsem se mýlil. Hlavním pracovním nástrojem českého komentátora je LÁSKA,“ napsal šéfkomentátor Lidových novin Petr Kamberský.

S Kamberským vyjádřili souhlas uživatelé sociální sítě:

„To člověk nemusí ani otevřít, aby věděl, že je to Fendrych a jeho 568. komentář na to stejné téma jako všechny předchozí. Ten člověk je jako novinář tragickej...“ uvedla Monika Křivánková.

Pozornosti sledujících Twitteru rovněž komentář Fendrycha neunikl.

„Piráti se chystají bodovat dorovnáním hormonální deprivace voličstva. Fendrych říkal,“ napsal Pavel Kempný.

Piráti se chystaj bodovat dorovnáním hormonální deprivace voličstva. Fendrych ríkal.https://t.co/2galwfhwEj — Pavel Kempný (@mistrferda) June 25, 2020

​Někteří přišli i s nelítostným pro Fendrycha přirovnáním.

„Tyhle momenty, kdy si myslíte, že jste narazili na geniální absurdně-parodický článek ze satirického webu a on je to jen Fendrych, který to myslí vážně,“ vyslovil se Honza Palička.