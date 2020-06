Senátoři, nikoliv Zeman a Čína. Hamáček uvedl, že Kubera čelil tlaku ze strany kolegů. Prý mu vyhrožovali odvoláním

Hamáček připustil, že pod stejným tlakem je též nynější šéf Miloš Vystrčil. „Stejně jako Kubera se i Vystrčil dostal pod tlak senátorů, kteří se rozhodli, že toto bude hlavní téma, které budou razit. Jsem přesvědčen – a nemám pro to žádné důkazy –, že stejně jako Jardovi Kuberovi, tak i panu Vystrčilovi někdo přišel říct: ‚Když na ten Tchaj-wan nepojedeš, my tě odvoláme,‘“ uvedl Hamáček.

„To je podle mě důvod, proč byl Jarda Kubera pod takovým tlakem. Žádná čínská ambasáda, žádný Hrad. Jarda Kubera byl pod tlakem svých senátorů, kteří mu říkali, že na ten Tchaj-wan musí, a když tam nepojede, odvolají ho. To podle mě přispělo k tomu, v jakém psychickém stavu byl,“ dodal předseda ČSSD s tím, že podle něj stáli v čele tlaku na Kuberu senátoři, kteří dříve kandidovali na post prezidenta republiky. Konkrétně by tedy mělo jít o Marka Hilšera, Jiřího Drahoše a Pavla Fischera. Vicepremiér trvá na tom, že by Vystrčil na Tchaj-wan letět neměl.

Hamáček také pro portál zmínil, že kdyby premiérem byl šéf ODS Petr Fiala, Vystrčil by v tom případě na Tchaj-wan nejel. Opřel se o jednání Fialova předchůdce v čele strany Petra Nečase, který v době své vlády odsoudil takzvaný dalajlamismus. Expremiér pak přiznal, že to byla cynická snaha vylepšit vztahy s Čínou.

„Překvapuje mě, že Jan Hamáček ví, co bych udělal, kdyby... Miloš Vystrčil mj. konzultoval svou cestu na Tchaj-wan i s celým předsednictvem ODS a má ve svém rozhodnutí naši plnou podporu,“ reagoval na článek Petr Fiala.

Tlak na Kuberu odmítl také samotný Miloš Vystrčil. „Je to naprostá hloupost, naprostá, naprostá hloupost a nechci používat žádná další slova,“ řekl Deníku N. „Měl mi zavolat, aby se zeptal, jestli to tak je, nebo ne. Rád bych mu pověděl, že je to naprostá hloupost. On by aspoň nemusel takhle nepravdivě spekulovat do novin,“ reagoval Vystrčil.