„Na armádě se nebude šetřit.“ Babiš avizoval další obranné nákupy

Česká vláda nebude šetřit na ozbrojených silách, a to nehledě na následky koronavirové krize, prohlásil Andrej Babiš. Český premiér ve čtvrtek vystoupil na Pražském hradě během bezpečnostní konference Naše bezpečnost není samozřejmost.

„Na armádě, tudíž bezpečnosti našich lidí, nebudeme šetřit. Nikdy. Armáda vždy pomohla řešit přírodní katastrofy, povodně a pandemii koronaviru,” uvedl Babiš.

Podle něj během nynějšího volebního období dosáhnou výdaje České republiky na obranu 1,4 % HDP. Nynější vládu přitom Babiš označil za „první po dlouhé době“, která směřuje ke splnění závazku NATO vydávat na obranu 2 % HDP.

Ve svém projevu premiér také avizoval nákup dalšího vojenského vybavení. Podotkl přitom, že hlavní roli v procesu vyzbrojovaní české armády má patřit tuzemským společnostem.

„Máme nové vrtulníky, nakoupíme děla, radary, protiletadlové komplety, bojová vozidla pěchoty a drony. Chceme, aby ve vyzbrojování hrály hlavní roli české firmy a navázaly tak na bohatou tradici,” sdělil.

Babiš také ocenil, že se ministr obrany Lubomír Metnar nebojí rozhodovat ve vojenských akvizicích. Zkritizoval však nedostatek společných zbrojných projektů v rámci Visegradské čtyřky a jako příklad zmínil děla Zuzana.

„Víte dobře, že k tomu proběhla velmi dlouhá příprava (…) slovenská Zuzana postoupila do dalšího posouzení, v tom ale například na cenu vyhrál (francouzský - pozn.red.) systém Caesar,“ odpověděl premiérovi Metnar.

© Foto : Ministerstvo obrany SR Slovenská houfnice Zuzana 2

Během konference český premiér také zmínil důležitost euroatlantické orientace České republiky. Podotkl však, že armáda země neexistuje jenom kvůli NATO.

„Armádu budujeme především kvůli sobě, protože naše vlastní bezpečnost a odolnost je především naše zodpovědnost," uvedl Babiš.

Jednání ministrů obrany V4

Ve středu proběhla také jednání ministrů obrany zemí V4. Polsko však zastupoval náměstek ministra obrany země Pawel Wožny.

Dle slov Metnara plánuje Česko nadále vést projekt společného nákupu munice, který by mohl být dokončen již letos. Spolu s Polskem, Maďarskem a Slovenskem se země shodla na nákupu malorážné munice. Ten má proběhnout přes alianční agenturu NSPA.

Ze své strany slovenský ministr obrany Jaroslav Naď upozornil na možnost rozšíření spolupráce jak v oblasti modernizace techniky, tak i zahraničních misích. Dodal také, že země V4 by mohly společně přistupovat k rozdělování prostředků z obraného fondu EU. Dle jeho maďarského protějška Tibora Benkö by V4 mohla rozšířit obrannou spolupráci se státy mimo uskupení, například s Francií či USA.

Jednalo se i o sestavení dalšího bojového uskupení zemí V4 v rámci EU BG, která by měla být podle všeho schopna pohotovosti v prvním pololetí roku 2023. Co se týče Česka, pak podle Metnara by se mělo zapojit 300 až 600 vojáků.