„Zrušte WHO. Je to díra na peníze.“ Šichtařová drsně zúčtovala s mezinárodními organizacemi

„Zní to opravdu ohavně, no považte, chovat se nepěkně k WHO a odmítat dát WHO peníze, když WHO má auru dobrého anděla, bez něhož by lidstvo už dávno zaklepalo bačkorami na nějakou tu pandemii,“ napsala Šichtařová na svém blogu na portálu Idnes poté, co ilustrovala negativní postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k této organizaci.

Podle jejího názoru, kdyby se WHO chovala jinak, mohl by mít covid-19 méně obětí a menší důsledky pro životy lidí, z nichž někteří přijdou o výdělek a příjem.

„Dost možná, že kdyby WHO nebylo, naopak by na COVID zemřelo míň lidí, než kolik jich skutečně zemřelo. Na světlo světa se totiž zásluhou tiskové agentury AP posupně dostávají záznamy o tom, že WHO velmi brzy věděla, že Čína o nákaze záměrně mlží, ale tohle mlžení podporovala. Svět se tak o skutečném rozsahu problému dozvěděl později, než mohl. Kvůli nedostatku informací tak v některých zemích bylo zdravotnictví nepřipravené, v jiných naopak kvůli stejnému nedostatku včasných informací vlády reagovaly hystericky přehnanými opatřeními, za což dnes zbytečně mnoho lidí platí a ještě bude platit ztrátou práce a příjmů,“ myslí si ekonomka.

Markéta Šichtařová uvedla, že Světová zdravotnická organizace je „dírou na peníze“, která se pouze stará o blaho svých čelních představitelů.

„A když tedy WHO neplní své poslání, co vlastně dělá? Inu – rozhazuje a živí své úředníky za nic. Pouhá 4 % jejího rozpočtu totiž jdou na zdravotnické účely. Dvojnásobek je vynaložen na leteckou dopravu, desetinásobek na platy zaměstnanců... Stovky milionů dolarů ročně padají na pětihvězdičkové hotely a první třídu v letadlech pro pohlaváry organizace, kteří „musí“ pořádat v době internetu pracovní setkání na různých místech světa. Tenhle „dobrý anděl“ je ve skutečnosti jenom uměle vytvořenou dírou na peníze,“ uvedla.

WHO podle jejího názoru ovšem není jedinou mezinárodní organizací, která se vychýlila od svého původního poslání. Jako další si česká ekonomka bere na paškál OSN a později dokonce i Mezinárodní měnový fond.

„Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Alespoň tak hovoří jeho zakládající dokumenty. Věci jako genderová ideologie byste tu vskutku hledali marně. Zabránit válkám se OSN nepodařilo. Neboli splnit poslání nezvládlo. Co však zvládlo bravurně, to bylo najít si briskně nějaký náhradní cíl, kterým okec... ehm, opovídá svou existenci a štědré dotace od národních států, a začalo se vymezovat proti používání rodů v jednotlivých jazycích. Podle OSN bychom namísto manžel či manželka měli nadále říkat cosi jako manželče. Ono to totiž ani do češtiny nelze přeložit. I ono anglické „partner“ totiž má v češtině rody,“ prohlásila a obratem dodala: „A co třeba takový Mezinárodní měnový fond? MMF v roce 2013 přiznal, že v roce 2010 se při poskytování pomoci Řecku spletl ve svých očekáváních. Čtete dobře – spletl. Když tlačil Řecko do ostrých změn politiky, podcenil, jak negativní dopad budou mít. Doslova MMF řekl, že byl moc optimistický. Byl zaskočen třeba tím, že řecký bankovní systém přišel o 30 % vkladů.“

Mezinárodní měnový fond, podle jejích slov, poslal v Řecku k moci „extrémní“ levici, neboť chybně kalkulovat důsledky, s nimiž se země setká, když bude sledovat radám této organizace.

„Suverénnost mezinárodních či nadnárodních orgánů totiž stojí na vodě. Tváří-li se Evropská centrální banka či Evropská komise suverénně, neznamená to, že skutečně musí vědět, co dělají. Zaklínadlo „podle expertů...“ je tak docela liché. Měli bychom to mít na paměti vždy, když jsou nám předkládány emotivní argumenty, proč bychom jako civilizovaní Evropané měli dělat to a ono,“ uvedla Markéta Šichtařová s tím, že představa, že mezinárodní organizace není možné rušit, je falešná.

„Je to asi taková úlitba jako rouškování samostatného chodce v lese. Logika žádná, ale obsesivní, iracionální strach z katastrofy to uchlácholí,“ uzavřela ekonomka svůj článek.

Rekordní schodek českého rozpočtu

Poslanci před několika dny schválili rozpočet se schodkem 500 miliard korun. Má se jednat o peníze směřované na obnovu českého hospodářství po koronavirovém šoku. Definitivní hlasování o rozpočtu by mělo proběhnout v červenci.

Velký schodek rozpočtu je terčem opozice, která požaduje, aby byl návrh přepracován a přistoupilo se ke škrtům.