„Ty jsi ale Péťa, máš to nějaký popletený.“ Fialova kritika rozpočtu se obrátila proti němu

K tomu politik napsal i pár poznámek, které, jak ukázala následná reakce sledujících, nezůstaly bez povšimnutí.

Fiala uvedl, že vláda chce nově zadlužit každého člověka o 50 000 korun.

„A jednou tu částku budeme muset splácet i s úroky. Máme rozpočet kolem 1600 miliard a vláda vytváří dluh, který tvoří celou třetinu,“ zdůraznil s tím, že to se rovná celé důchodové reformě a dostavbě Dukovan.

„Ať vláda raději sníží výdaje státu a sníží daně - tedy nechá více peněz lidem, to by bylo rozumnější,“ přišel s doporučením lídr ODS.

Mezi komentáři, které se objevily pod příspěvkem Fialy, byla kritická hodnocení politika a činnosti jeho strany.

„Je fakt sranda, když strana, co rozfofrovala důchodovej fond, teď řeší, že nebude na důchodovou reformu,“ napsal Libor Pokorný.

„Ty jsi ale Péťa, máš to nějaký popletený. Ještě nedávno jsi chtěl podpořit víc než vláda, to bys ty peníze vzal kde? Snížit daně, přidat potřebným. Seš pouze tlučhuba a populistickej....., tohle není možné ani v pohádce. Jen osel, kdo tomu věří. Hlavně za všechno můžou oni,“ zareagoval František Pouzar.

„ODS nás nezadlužila, když byla u moci????????“ ptá se Jiří Papoušek.

„Napadá mne pouze to, kdo zaplatí dluhy zaviněné vládami ODS, TOP, ČSSD, KDU-ČSL. Tyto strany měly a mají ve svých řadách lidi, kteří zvolili cestu proti zákonu. Dopustili se zneužití pravomoci, korupce, zneužití zpravodajských služeb, způsobili díru v rozpočtu v miliard korun (neofico kolem 7 bilionů), přihrávaly se státní peníze vyvoleným firmám ve státních zakázkách, které pak byly o to předražené a stály naše daňové poplatníky peníze navíc.“ přišel s obviněními Pacák Drahoslav.

„Na dluh jdou skoro všechny západní země. Nemůžeme si dovolit hrát si na vyrovnaný rozpočet, když není odkud brát. Za pokles životní úrovně nám to nestojí,“ poskytl vysvětlení Tomáš Doležal.

Určité souznění s těmito poznámkami lze spatřit v příspěvku členky KSČM Miloslavy Vostré, která svůj komentář věnovaný Fialovi pojmenovala Já a jen já.

Vostrá uvedla, že předsedovi ODS rozhodně nechybí nadměrné sebevědomí.

„Jde o sebevědomí, nebo že by sebestřednost? Nejsilnější tým jsme my, postavíme Česko na nohy, sdělil předseda ODS při startu volební kampaně. Živly se však spikly a dekoraci holt vítr rozfoukal. Možná znamení z nebes či upozornění? Nu, žádný strom neroste do nebe, ani ten s modrými ptáky na větvích. Postavit Česko na nohy je vskutku odvážný výrok,“ stojí v příspěvku poslankyně.

Připomněla, že léta vlády ODS zemi před pár lety srazila na kolena. Podle jejich slov by stačilo vrátit do státní kasy peníze z problematických privatizací a prodejů, což by pomohlo České republice i lidem.

„O tom ale předseda Fiala jaksi hovořit zapomíná. Ti, kteří díky prodejům podniků a privatizacím přišli o práci, mají tuto éru v živé paměti,“ zkritizovala ODS Vostrá.