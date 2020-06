Firmy řeší černochy na obalu potravin. „To už si snad pseudobojovníci za rovnoprávnost dělají legraci,“ vypálil Valenta

Senátora překvapila novinka, že v souvislosti s nepokoji v USA se firmy snaží odstranit rasovou nerovnost a předělávají tradiční obaly, pokud mají v logu černochy. Proto se americké značky Mrs. Butterworth's, Uncle Ben's a Aunt Jemima rozhodly zbavit obrázků na obalech svých výrobků.

Senátor Ivo Valenta nad podobnými rozhodnutími jen nevěřícně kroutí hlavou.

„To už si snad pseudobojovníci za rovnoprávnost všech ras a pohlaví dělají legraci… Nebo se jen chtějí mediálně zviditelnit? B je podle mne správně. Jinak by nepřistupovali k tak populistickým a směšným gestům, jakými jsou změny přebalů na potravinách, které mají svou často desítky let trvající tradici. Vždyť je to směšné!“ uvedl senátor Valenta.

„Proč by v láhvi se siluetou ženy nemohl být tmavý sirup? Co na tom může černošky urážet? Přece pokud by byl sirup světlý, logicky by připomínal bělošku. To by vadilo také? Zakážeme tedy sirupy? Nebo zakážeme láhve ve tvaru žen? A co kdyby byl sirup vyroben z červeného ovoce? Urazí se indiáni, kteří jsou označováni jako ‚rudí`? A vůbec – pokud černoši z přebalů některých potravin zmizí – nebudou v tom někteří aktivisté a bojovníci za ‚lepší svět` zase vidět diskriminaci, spočívající v tom, že jsou na těchto obalech pro změnu běloši?“ zeptal se Valenta s narážkou na absurditu a dodal, že podle této logiky by z obalů měli zmizet také Eskymáci.

„Zapojme už konečně zdravý rozum a v době, kdy svět řeší spoustu skutečných problémů, nehledejme další tam, kde opravdu nejsou,“ podotkl poslanec.

Protesty v USA a jejích následky

Americká města a pak také řadu zemí zachvátila vlna antirasistických protestů a nepokojů po smrti v Minneapolisu Afroameričana George Floyda. Na internetu se objevilo video, na kterém tři policisté nasadili Floydovi pouta a srazili ho k zemi, přičemž jeden mu přitlačil kolenem krk. Floyd několikrát říká, že nemůže dýchat, a pak ztratí vědomí. Jeden policista pak byl obviněn z vraždy, tři další z napomáhání vraždě.

Dříve jsme informovali o tom, že v důsledku diskuze o rasové diskriminaci, které vyostřily na pozadí protestů hnutí Black Lives Matter, dvě největší britské společnosti budou muset zaplatit velké částky zástupcům komunity černochů, lidí asijského původu a národnostních menšin kvůli vazbám na otroctví v historické minulosti.

Následky vyostřeného antirasistického boje se dotkly i trhu populárního spotřebního zboží. Společnosti vyrábějící zmrzlinu Eskimo Pie a krémy, které pomáhají zesvětlit pokožku, dospěly k závěru, že jejich zboží vede k rasové diskriminaci.