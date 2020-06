Česko zasáhly silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí

Bouřky, které dorazily do České republiky, budou trvat až do sobotního odpoledne. Co se týče výstrah Českého hydrometeorologického ústavu, aktuálně jich platí několik. Nejhorší situace by podle nich měla panovat na východě republiky.

Výstraha před velmi silnými bouřkami s přívalovými srážkami platila od 19:30 do 20:00 pro Moravskoslezský kraj a od 19:30 do 22:30 hodin pro Jihomoravský kraj a Olomoucký kraj.

„Na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje se vyskytují velmi silné bouřky doprovázené krupobitím a přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 50 mm. Bouřky postupují jen zvolna k severovýchodu. Může docházet prudkým vzestupům zejména menších toků,“ uvedl ČHMÚ na Twitteru.

#vystraha Na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje se vyskytují velmi silné bouřky doprovázené krupobitím a přívalovými srážkami s

krátkodobými úhrny kolem 50 mm. Bouřky postupují jen zvolna k severovýchodu. Může docházet prudkým vzestupům zejména menších toků — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 26, 2020

​Další výstraha s vysokým stupněm nebezpečí před velmi silnými bouřkami, ale bez přívalových srážek platí od 17:30 do tří hodin ráno pro Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj.

„Očekáváme velmi silné bouřky doprovázené srážkami kolem 50 mm, v opakujících se bouřkách i více, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h,“ uvedl ČHMÚ.

Od 17:30 do 21:00 platí výstraha před silnými bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí pro Královéhradecký kraj, Pardubický a Jihomoravský kraj a Vysočinu. Co se týče povodní, pak na Ostravsku je zpřísněna výstraha na povodňové ohrožení s extrémním stupněm nebezpečí, která platí od 20:00 do 23:00.

„Hrozí vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Připravte se na možnost vzniku povodně. Vyvarujte se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst. Omezte pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů,“ dodali v ČHMÚ.

Situace na Slovensku

U našich sousedů je situace obdobná. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal povodňové výstrahy prvního a druhého stupně v souvislosti s očekávanými srážkami v některých regionech na Slovensku. Výstraha prvního stupně platí do pátku 19:00 pro Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianské Teplice, Martin a části Žilina-Rajčanka a Žilina-sever.

Taktéž na východě Slovenska platí do pátku 18:00 výstraha prvního stupně. Výstraha druhého stupně platí pro okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica.