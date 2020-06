„S jakým obviněním přijde EU nyní?“ Maříková poukazuje na příklad, kdy země řeší problém migrace sama

Poslankyně SPD Karla Maříková upozorňuje na publikaci rakouského portálu Wochenblick, která je věnována řešení problému nelegální migrace, a to v Řecku, které se kvůli své zeměpisné poloze trápí tím nejvíc v Evropě.

„Myslíte, že Evropská komise toto rozdýchá? S jakým obviněním přijde nyní?“ ptá se na začátku svého komentářů politička.

Poznamenala, že Řekové nečekají na neschopnost EU a vzali řešení problému s nelegální migrací do svých rukou.

„22 promigračních nevládních organizací v Řecku nyní musí přestat pracovat, protože nedodržely nový zákon, který vyžaduje registraci,“ odkazuje na informace rakouského portálu Maříková.

Zdůraznila, že nový režim je reakcí konzervativní vlády na rostoucí násilí ze strany nelegálních migrantů a existující spojení s nevládními organizacemi.

„Evropská komise může jen zírat, jak to má vypadat. Ta raději trestá ty, co by si dovolili jen slovem poukázat na nefunkčnost systému a její neschopnost. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod,“ podotkla členka SPD.

Pod jejím příspěvkem zazněl i souhlas sledujících Facebooku.

„Je to jejich svatého právo chránit svoje hranice. Brusel sliboval, že ochrání hranice EU, ale koná opak. Přes neziskovky dováží statné mladé muže!!!! Ptám se proč????? A má tu drzost Evropany odzbrojit!!!!!!! Proč???????“ zareagovala Vlada Caničová.

„Tak se mi to líbí, jen ať si svůj stát chrání a žádná EU jim nemá do toho co kecat, tak jako nám vše zakazuje a jen přikazuje. Kdyby jsme odtud vystoupili, čím dřív, tím lépe,“ okomentoval rozhodnutí Řecka Antonin Holas.

Před několika dny Maříková zareagovala na zprávy o operaci německé neziskové organizace Sea-Watch.

Neziskovka totiž před několika dny zachránila 211 migrantů ve Středozemním moři, které následně dopravila do italského přístavu Porto Empedocle, a nyní uvádí, že by měli být rozděleni mezi členskými státy EU. Maříková vyzvala Česko k okamžité reakci.

Na svém facebookovém účtu Maříková rázně odsoudila tuto politiku a označila ji za sebevraždu.

„Evropa pokračuje ve své sebevraždě. Jedinou možností je opustit EU dříve, než nás tento spolek pod výhrůžkou sankcí, kterým slabá vláda podlehne, donutí k přijetí nějakého počtu migrantů,” zuřila česká politička.