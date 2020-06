Čínský velvyslanec o cestě Vystrčila: „Nezohledňují fakta a považují ideologii a politické účely za základy všeho”

Velvyslanec prohlásil, že není žádný důvod, proč by státy trvaly na ničení vzájemných vztahů, které jsou v zájmu lidu obou zemí.

„Dobré čínsko-české vztahy jsou v nejlepším základním zájmu lidu obou zemí. Stále jsou zde však bohužel lidé, jejichž tělo vkročilo do 21. století, ale jejich mysl stále zůstává v době studené války. Nezohledňují fakta a považují ideologii a politické účely za základy všeho. Takový přístup je jako jet na kole, kterému spadl řetěz a bez ohledu na to, jak silou šlapete do pedálů, stejně nemůžete držet krok s dobou spolupráce, rozvoje, vzájemného prospěchu a společného zisku," uvedl.

Čang Ťien-min podotkl, že v současné době, kdy ekonomiky států klesají v důsledku pandemie koronaviru, je důležitá solidarita a spolupráce.

„Nesmyslné politické konfrontace nám nepomůžou ani vyřešit pandemickou situaci, ani urychlit obnovu ekonomiky po pandemii. Pouze poškodí vztahy mezi oběma zeměmi a zájmy podniků a občanů obou zemí,“ uvedl.

Když přišla řeč na cestu Vystrčila na Tchaj-wan, velvyslanec poznamenal, že ohledně motivů tohoto rozhodnutí existuje mnoho verzí v novinách, ale nezáleží na tom, jaký ve skutečnosti ten motiv je.

„Stále to není omluvou pro porušení suverenity a územní celistvosti ostatních zemí. Žádná ze zemí, včetně České republiky, by netolerovala návštěvu cizího představitele na svém území, který by tam přijel za účelem otevřené podpory separatistických aktivit,“ dodal Čang Ťien-min.

Misí ambasády je podle něj chránit národní suverenitu a podporovat přátelskou spolupráci. „Čína je zásadně proti zásahu externích sil do záležitostí týkajících se Tchaj-wanu. Upřímně doufám, že se všichni spíše snaží podporovat přátelství mezi Čínou a Českou republikou, než podrývat bilaterální spolupráci. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout více porozumění, respektu a spolupráce v rámci našich vztahů a méně politických kalkulací, útoků a očerňování,“ prohlásil velvyslanec.

Národní představitelé reprezentující vlastní zemi v rámci diplomatických styků by podle něj měli jednat v souladu s politikami a principy diplomacie, mezinárodním právem a základními normami mezinárodních vztahů, respektovat klíčové zájmy a důležité otázky jiných zemí.

„Obzvlášť nemohou podporovat separatistické síly a aktivity ostatních zemí a podrývat tak jejich suverenitu a územní celistvost," uvedl.

„Otázkou tak není, zda 'svoboda' a 'hodnoty' jsou nezbytné pro to, aby jednotliví politici navštívili Tchaj-wan, ale spíše zda chtějí zachovat normy mezinárodních vztahů a zda tedy budou respektovat mezinárodní závazky. Právě v této oblasti zasahují jednotlivé osoby z české strany do vnitřních záležitostí Číny. Zároveň Čína nikdy neučinila nic, co by poškozovalo územní celistvost České republiky,“ doplnil Čang Ťien-min.