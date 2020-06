Vachatová promluvila o rasismu: Štvavá kampaň se postupně zvrhává na hon na bělochy

Členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová se dnes na sociální síti vyjádřila k nynější situaci, která hýbe světem. Některé značky totiž v souvislosti s protesty Black Lives Matter mění názvy produktů či stahují obaly. Co si o tom myslí?

„Expresní linkou k rasismu,“ napsala v úvodu Vachatová. Uvedla, že sama patří k těm lidem, kteří se nezabývají tím, co člověk dělá a s kým žije.

„Nynější štvavou kampaň, která se postupně zvrhává na hon na bělochy, ale začínám mít problém přehlížet. Z výrobků mizí označení ‚bělící‘ nebo ‚zesvětlující‘, prezidenti kosmetických firem se předhánějí v tom, kdo vydá nejvíc korektní prohlášení, z trhu se stahují nejrůznější ‚nekorektní‘ obaly,“ píše Vachatová.

Na tomto místě stojí za zmínku to, že francouzská společnost L'Oreal oznámila, že z popisu svých produktů na péči o pleť odstraní slova jako „bílá“ a „světlá“. Obdobné rozhodnutí padlo také ve společnosti Unilever. Americká společnost Johnson & Johnson pak zase zcela přestala prodávat krémy, které pomáhají zesvětlit tón pleti v Asii a na Blízkém východě.

„L'Oreal chápe oprávněnou obavu ze slov, která se používají pro popis produktů pro vyrovnání tónu pleti a rozhodl se, že odstraní slova jako bílý/bělící, světlý/zesvětlující z celé produkce,“ uvádí se v prohlášení.

„Jsem docela tolerantní. Po tom, co se ve světě děje, se ze mě ale bůh ví proč nestává tolerantnější člověk. Má to přesně opačný efekt,“ dodává.

Protesty v USA a jejich následky

Podle Vachatové však zesvětlující krém, pálení knih, zákaz filmů a ani hyperkorektní jazyk nezmění vůbec nic na dané situaci. „Nic krom toho, že se rozdělí společnost, vyostří situace a z lidí, kteří byli do té doby tolerantní, se stanou mnohdy fanatičtí ochránci něčeho, co by je před tím nenapadlo hájit. Alespoň tedy tady u nás,“ pokračuje. Podle jejích slov v naší zemi totiž platí , že změna vně je člověku k ničemu, pokud se něco zásadního nezmění uvnitř.

Americká města a také řadu zemí zachvátila vlna antirasistických protestů a nepokojů po smrti Afroameričana George Floyda. Na internetu se objevilo video, na kterém tři policisté nasadili Floydovi pouta a srazili ho k zemi, přičemž jeden mu přitlačil kolenem krk. Floyd několikrát říká, že nemůže dýchat, a pak ztratí vědomí. Jeden policista byl obviněn z vraždy, tři další z napomáhání vraždě.

Následky vyostřeného antirasistického boje se dotkly i trhu populárního spotřebního zboží. Společnosti vyrábějící zmrzlinu Eskimo Pie a krémy, které pomáhají zesvětlit pokožku, dospěly k závěru, že jejich zboží vede k rasové diskriminaci.