„Nastal čas na změnu!“ Zasahuje Hřib do probíhajících prezidentských voleb v Polsku?

Pražský primátor Zdeněk Hřib názorně ukázal své politické preference ve vztahu k polským volbám. Na svém Twitteru člen Pirátů uveřejnil video, v němž vyjádřil jednoznačnou podporu jednomu z kandidátů, a to primátoru Varšavy Rafału Trzaskowskému. Řada uživatelů obvinila Hřiba ze zneužívání svého postavení a vměšování se do cizích záležitostí.

Dnes se v Polsku konají prezidentské volby, které určí, kdo stane v čele státu na příštích pět let. Zatímco polští občané jsou pouze na cestě k tomu, aby zvolili prezidenta, primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib již má jasno, koho by chtěl vidět polským prezidentem. Hřib netají, že plně podporuje svého kolegu, varšavského primátora Rafała Trzaskowského. Podle člena Pirátské strany Trzaskowski stejně jako on sdílí demokratické hodnoty a zásady humanismu.

„Nastal čas na změnu! V Polsku dnes začaly prezidentské volby a jedním z kandidátů je varšavský primátor @trzaskowski_. Kolega, se kterým jsme podepsali Pakt svobodných měst a přihlásili se tak k hodnotám demokracie a humanismu. Má mou plnou podporu. Rafale, držím palce!” uvedl pražský politik ve svém tweetu.

Nastal čas na změnu!

V Polsku dnes začaly prezidentské volby a jedním z kandidátů je varšavský primátor @trzaskowski_. Kolega, se kterým jsme podepsali Pakt svobodných měst, a přihlásili se tak k hodnotám demokracie a humanismu. Má mou plnou podporu. Rafale, držím palce! 👍 pic.twitter.com/GzFquw8V28 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 28, 2020

Zdaleka ne všichni považovali postup pražského primátora za vhodný. Podle některých uživatelů jde o vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu.

„Je šokující a nechutné, jak se vměšujete do polských voleb... jsem rád, že jsem Piráty nevolil, a nyní vím, že i nikdy volit nebudu,” sdělil svůj postoj uživatel Pavel Silpoch.

Další komentující zdůraznil, že svým chováním Hřib zneužívá svou funkci pražského primátora.

„A není Vám trapně, zneužívat takhle funkci a Prahu?“ zeptal se uživatel s přezdívkou ZelviNinja.

Prezidentské volby v Polsku

O úřad prezidenta Polska se uchází 11 kandidátů: úřadující hlava státu a kandidát za vládnoucí stranu Právo a spravedlnost Andrzej Duda; kandidát za opoziční sdružení Občanská platforma Rafał Trzaskowski; Władysław Kosiniak-Kamysz (Polská lidová strana); Robert Bedroń (sdružení levicových sil); Szymon Hołownia (nezávislý kandidát); Krzysztof Bosak (sdružení nacionalistů a euroskeptiků Konfederace); Stanisław Żółtek (Kongres nové pravice); Marek Jakubiak (Federace pro Polskou republiku); Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa); Paweł Tanajno (nezávislý kandidát zastupující podnikatele); předseda Svazu práce, levicový politik Waldemar Witkowski.

Kvůli epidemiologické situaci nepřijdou někteří voliči do volebních místností, hlasovat budou výhradně poštou. Státní volební komise Polska se rozhodla na návrh ministra zdravotnictví Łukasze Szumowského, že distanční volby se budou konat v místech, v nichž přesahuje tzv. ukazatel nemocnosti 100 lidí na 10 tisíc obyvatel. Jde o Baranow Velkopolského vojvodství a Markłowice Slezského vojvodství. Na ostatním území budou otevřeny volební místnosti, lidé však mohou také hlasovat poštou - podle přání.