„To je věčná ostuda.“ V ruském parlamentu ostře odpověděli na výrok starosty Ondřeje Koláře

Ruští politici a diplomaté okomentovali kontroverzní výrok pražského starosty Ondřeje Koláře, jenž dříve prohlásil, že za odstranění sochy sovětského maršála I. S. Koněva v podstatě může ruské velvyslanectví v Praze.

Člen zahraničního výboru Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Sergej Cekov je přesvědčen, že odstraněním pomníku sovětského vojevůdce pražský starosta nedosáhl žádných plánovaných cílů.

Vrchol pokrytectví a cynismu

„Ta záporná reakce, kterou on dostal po svém rozhodnutí... ho nutí ospravedlňovat se,“ uvedl Cekov ve svém rozhovoru pro RT a zdůraznil, že odstranění pomníku vyvolalo nespokojenost nejenom v Rusku, ale i v Česku. Podle něj je navíc tzv. válka s pomníky nedůstojná věc. „Ten člověk, který nerespektuje svou historii, nerespektuje činy svých předchůdců – není hoden úcty,“ dodal senátor.

Senátor Alexej Puškov, jenž dříve zastával funkci předsedy zahraničního výboru Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, vyjádřil přesvědčení, že tento skutek zůstane věčnou ostudou pro vedení Prahy 6.

„Odstranění sochy Koněva zůstane věčnou ostudou pro současné vedení Prahy 6. Tímto činem se přirovnali k vandalům, kteří bourají a ničí sochy v USA. Nehorázný pokus uvalit veškerou odpovědnost na Rusko – to je vrchol pokrytectví a cynismu,“ uvedl politik na svém twitterovém účtu.

Снос памятника Коневу будет вечным позорным пятном на нынешних руководителях Праги-6. В этом они уподобились вандалам, которые сносят и оскверняют памятники в США. А невнятная попытка сделать виновной за это Россию - верх лицемерия и цинизма. Нет, свой грех несите на себе сами. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 28, 2020

Snaha zapadnout do mezinárodního trendu

Další senátor, člen výboru Rady federace pro obranu a bezpečnost, Franc Klincevič si je zase jistý tím, že vedení Prahy 6 se snaží následovat světový trend, pokud jde o boj se sovětským dědictvím. Ve skutečnosti to vypadá nehorázně a hloupě, a to jak pro Rusy, tak i pro Čechy, tvrdí politik. Navíc ruský senátor nepochybuje i o tom, že dříve či později Česko bude muset obnovit odstraněné pomníky, a to za vlastní prostředky.

Špinavé hrátky

Kritikou nešetřila ani mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Ta v rozhovoru poskytnutém ruským médiím dala najevo, že obvinění ze strany Koláře na adresu Ruska nebere vážně. Podle ní nese plnou odpovědnost za odstranění sochy vedení městské části Prahy 6.

„Přítomnost pomníku byla právně zakotvena. Všechny tyto špinavé hrátky nemají s právem nic společného,“ prohlásila Maria Zacharovová.