Čeští vědci stojí za kolegou. Brání Tomáše Hudlického

Profesor Tomáš Hudlický 4. června v německém chemickém časopise Angewandte Chemie publikoval esej o rozvoji organické chemie „Organic synnthesis – Where now?“ is thirty years old. A reflection on the current state of affairs. V tomto eseji autor vyjádřil své názory na faktory ovlivňující jeho obor – syntetickou organickou chemii.

Článek však vyvolal vlnu kritiku a časopis ho vzápětí stáhl. Navíc místo něj publikoval omluvný „otevřený dopis komunitě“, což udělala i Hudlického domovská Brockova univerzita.

Hudlický ve svém článku mimo jiné kritizoval klíč, podle něhož snaha o více inkluzivní a diverzifikovanou vědu, podpora žen a menšin chemii jako oboru ubližuje. Autor v textu také kritizuje to, že mnoha skupinám a jednotlivcům byl v minulých letech přiznán preferenční status nehledě na to, že se procento žen a menši v akademické a farmaceutické oblasti zvýšilo. Na základě toho Hudlický uvádí, že preferenční zacházení s jednou skupinou vede logicky k nevýhodám pro jinou.

„Objevily se nové ideologie, které ovlivnily náborové postupy, propagaci, financování a uznávání určitých skupin. Každý uchazeč by měl mít stejnou příležitost k zajištění pozice, bez ohledu na osobní identifikaci/kategorizaci,“ uvádí Hudlický.

Podle něj je akceptace kandidátů na základě rovnosti, pokud se jedná o kvóty na základě absolutních počtů pro určité podskupiny, pak kontraproduktivní, jelikož vede ke znevýhodnění nejzajímavějších kandidátů a u mnohých chemiků je tak důležitějších jejich sociální pozadí než to, čeho dosáhli. Autor také uvádí, že tato praxe výrazně ovlivnila formát přijímacích rozhovorů a vedla ke vzniku povinných školících seminářů o rovnosti žen a mužů, inkluzi, diverzitě a diskriminaci.

Svoboda projevu?

Článek Tomáše Hudlického byl však následně stažen, proti čemuž protestují členové Učené společnosti ČR, kteří podporují svobodu projevu.

„Níže podepsaní členové Učené společnosti České republiky podporují co nejrozhodněji svobodu projevu. Věříme, že svobodná výměna myšlenek je klíčovou podmínkou pro hledání pravdy a že upřímně vyjádřené názory by měly být zkoumány, zpochybňovány nebo vyvraceny, ale neměly by být cenzurovány nebo potlačovány. Znepokojuje nás skutečnost, že článek profesora Hudlického, přijatý k publikaci, zmizel z vědecké literatury a že jeho autorovi očividně hrozí další administrativní kroky. Útok na akademickou svobodu je útokem na nás všechny,“ uvádí členové ve svém prohlášení na webu. Pod prohlášením je podepsáno na 45 českých vědců.

Jednasedmdesátiletý vědec Hudlický celou situaci pro americký server Retraction Watch přirovnal k upalování čarodějnic na hranicích a označil ji za absurdní.

„Je to děsivé! Dostáváme se zpět do dob kalvinismu a upalování na hranicích. Je to absurdní! Vyjádřil jsem pouze svůj názor a moje slova byla zcela vytržena z kontextu. Přesto dostávám mnoho mailů, které mi vyjadřují podporu. Hon na čarodějnice se již rozjel,“ uvedl Hudlický.