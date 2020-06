Meteorologové a ČHMÚ varují před extrémním nebezpečím záplav na Pardubicku

Podle nejnovějších informací platí až do úterního poledne upozornění na nejvyšší nebezpečí povodní, a to pro Chrudimsko a Pardubicko. Pokud jde o okres Moravská Třebová, na místě je toto upozornění platné až do úterního odpoledne. Meteorologové uvádí, že by voda mohla zatopit níže položená místa a silnice. Kromě toho existuje v podmáčených oblastech také riziko pádů stromů.

navíc dodal, že by se kvůli dešti mohla vylévat také voda z břehů řek na severu Královéhradeckého, Moravskoslezského a Olomouckého kraje a na jihu Pardubického kraje a východě Vysočiny.

Za zmínku dozajista stojí i to, že toky v povodí Novohradky, Dolní Chrudimky a Jevíčky již dosáhly nejvyššího, tedy třetího stupně povodňové aktivity (SPA). Druhého stupně SPA mohou dosáhnout i řeky, které odvodňují Jeseníky a Orlické hory.

Vypadá to však, že by se kvůli srážkám na první či druhý povodňový stupeň mohly dostat i řeky odvodňující východ Šumavy a Novohradské hory, míní meteorologové. Dodávají také, že be východní části Česka by měl vydatný déšť přetrvávat až do úterního odpoledne, ale později odpoledne by měl déšť od západu postupně ustávat.

Záplavy na Ukrajině

Nedávno jsme informovali o tom, že déšť netrápí jen Česko, ale také Ukrajinu. Právě tam totiž zuří záplavy, a to v Ivanofrankivské, Černovické, Lvovské a Zakarpatské oblasti v západní Ukrajině v důsledku dlouhodobých srážek. Počasí si vyžádalo také oběti: auto se dvěma pasažéry vjelo do vody, další žena byla prohlášena za nezvěstnou, jelikož ji proud vody v potoce odnesl pryč. Voda zaplavila také slavný rezort Bukovel.

Nejtěžší situace byla v Ivanofrankivské oblasti, kde hladina Dněstru vzrostla o sedm metrů. Podle úředníků již více než 70 % měsíčních srážek spadlo ve Verchovinském, Kosovském a Rožnatovském regionu. Údaje ukazují, jaký byl rozsah katastrofy: k 25. červnu bylo v regionu zaplaveno 234 vesnic, 9 157 obytných budov se ocitlo pod vodou, 116 km silnic a 64 mostů bylo zcela zničeno, navíc bylo poškozeno mnoho zařízení sociální infrastruktury.

Také v Ivano-Frankivsku se z břehů vylila řeka Černý Čeremoš. V jiných regionech je situace poněkud lepší, ale voda tam také způsobila značné škody.

Navzdory evakuaci byli mnozí odříznuti a čekají na katastrofu ve svých polozatopených domech. K těmto lidem přilétají záchranné vrtulníky, které jim dodávají jídlo a zajišťují dopravu nemocných a těhotných žen.