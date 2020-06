Piráti dělali Babišovi zálohu, schodek zaplatíme z vlastních úspor. Klaus se pustil do připravovaného rozpočtu

Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml. se pustil do nového rozpočtu, který může mít schodek až půl bilionu korun. Varuje, že pokud ho Sněmovna nakonec schválí, budeme jej muset splácet z vlastních úspor.

Klaus ve svém komentáři pro portál Echo24.cz kritizuje plánovaný schodek rozpočtu, který v úterý prošel v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Podle něj je nutné být s dluhy obezřetný, což tato vláda nečiní. Situace podle něj připomíná dluhovou past, do níž se dostali lidé, kteří si půjčují na dovolenou či nový mobil.

„Dluhová past se týká stovek tisíc lidí po republice a řešením není učit děti ve školách ‚finanční gramotnost‘. Zvlášť ve chvíli, kdy státními zákony likvidujeme matematiku (za podpory většiny koalice i opozice). Když totiž člověk není ani schopen spočítat jednoduchá procenta – mudrování o gramotnosti mu moc v racionálním rozhodování nepomůže,“ odkázal Klaus na nedávné zrušení maturit z matematiky.

Šéf Trikolóry upozornil, že schodek bude představovat třetinu celého rozpočtu. Klaus se proto obul nejen do vládní koalice, která se prý nechce proškrtat do recese, ale i do části opozice, která schodek podpořila.

„Půlce opozice to nevadilo rovněž a chtěli naopak jen nějaké další výdaje – pak by to podpořili. Nešlo o žádnou novelu rozpočtu, ale o informaci, jak velký dluh je, a obdržení bianco šeku, že dluh nevadí. Podpořili ANO, ČSSD, KSČM a Piráti (kteří dělali Babišovi zálohu, kdyby komunisté couvli),“ poznamenal Klaus.

„A každá normální rodina a firma, když je v potížích, musí řezat náklady a podporovat jen to nosné, co má šanci růst a vydělávat. U státu je to podpora českého hospodářského a zemědělského živlu (snižování daní, byrokracie, administrativních překážek),“ tvrdí šéf Trikolóry.

Když už podle Klause parlament odsouhlasí rozpočet s takovýmto schodkem, tak není důvod, aby schodek nebyl příště například trojnásobný. I přes koronavirovou krizi Klaus trvá na tom, že výdaje je nutné nasměrovat pouze tam, kde lze podpořit hospodářský růst. Nesmí se tudíž jednat o nezodpovědné rozhazování, ke kterému dle jeho názoru dochází.

Varuje, že tyto výdaje nejenže budou platit naše děti, ale bude je platit již tato generace, a to ze svých úspor.

„Vedle ohromného dluhu států je v ekonomice jen jedno mnohem vyšší číslo – a to jsou úspory domácností a firem. Z toho se to bude sanovat. Někde již (před koronavirem) měli záporné úroky u vkladů. Většina bank i u nás nechce, abyste měli na účtě větší sumy,“ upozorňuje Klaus. „Dluhy se nakonec musí vždy platit. Čím nezodpovědněji se chováte na začátku, tím jsou konce horší,“ míní politik.

Poslanci rozpočet podpořili

V úterý 23. června poslanci v prvním čtení podpořili zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun. Přispěli k tomu i Piráti, kterým ministryně financí Alena Schillerová slíbila, že lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a platí sociální odvody, mohou získat rovněž kompenzaci kvůli opatřením proti koronaviru.

Naopak předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek neuspěl s návrhem, aby Sněmovna vrátila rozpočet vládě k přepracování. TOP 09 chce schodek snížit o 80 miliard. K rozpočtu se kriticky vyjádřili i občanští demokraté. Naopak komunisté navýšení schodku podpořili, byť dříve chtěli, aby nebyl vyšší než 450 miliard korun.