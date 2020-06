„Zasaďte se o mé vyloučení z řad SPD.“ Generál Blaško posílá vedení strany jasný vzkaz. Čtěte, oč jde

Český politik za SPD Hynek Blaško v nedávných doplňovacích volbách na Teplicku otevřeně podpořil konkurenčního kandidáta z Trikolóry, i když jeho strana měla svého vlastního. A nyní se ukazuje, že se mu takový čin nevyplácí. Sklidil totiž vlnu kritiky, a to především ze strany svých kolegů. Jak se k tomu poslanec postavil?

Připomeňme, že v sobotu 13. června proběhlo na Teplicku druhé kolo doplňovacích voleb, v nichž si lidé zvolili nového senátora. Hlasování skončilo ve dvě hodiny odpoledne a nástupcem zesnulého Jaroslava Kubery se stal teplický primátor Hynek Hanza (ODS).

Danévšak způsobily uvnitř hnutí SPD jisté napětí. Důvodem se stalo to, že Blaško v nich vyjádřil svou podporu kandidátovi Trikolóry, nikoli kandidátovi SPD. Připomeňme, že za jeho hnutí kandidoval Bohumil Ježek (zisk 4,9 % hlasů v prvním kole) a za Trikolóru Zdeněk Pešek (3,5 % hlasů).

Již tehdy Blaško svou podporu vysvětlil tím, že Peška zná a považuje jej za dobrého člověka.

„Pana Peška znám a považuji ho za člověka vysokých morálních i odborných kvalit. To pro mě je rozhodující. Kandidáta za SPD neznám. Když pan Pešek stál o mou podporu, tak se to řešilo osobním kontaktem, a ne obvoláváním asistentů. Dalším důvodem mé podpory je fakt, že vlastenecká hnutí musejí být slyšet. Podívejte se, jak s námi cvičí Milion chvilek, a většina z nás je zalezlých a mlčí. Je třeba vytvořit protiváhu neofašistům, neomarxistům a téhle skvadře, která si myslí, že je jedinou nositelkou pravdy,“ uvedl tehdy.

Sám Pešek pak uvedl, že o podporu generála usiloval proto, že ukázat, že mají podobné hodnoty napříč politickým spektrem, ať už je to Trikolóra, nebo SPD.

Pokud jde o reakci šéfa SPD Tomia Okamury, ten již dříve uvedl, že je z Blažkova kroku zklamaný. „Hynek Blaško mi dříve naznačoval, že je tam nějaká osobní přátelská vazba. Oni se strašně dlouho znají. Já s tím nesouhlasím. Pro mě je to zklamání, když tam máme vlastního kandidáta. Ale tak to je,“ uvedl.

Blaško a izolace?

Podle Blaška ale nyní věc zašla ještě dále. Tvrdí, že se jej kvůli této věci snaží Svoboda a přímá demokracie dostat do izolace. Údajně mu chce hnutí bránit v šíření jeho názorů. Informoval o tom na Facebooku.

„Vážení přátelé, bylo mi sděleno, některými z Vás, že kdosi vydal doporučení, že členové a příznivci nemají sdílet moje příspěvky na FB. Toto je evidentní snaha dostat mě do izolace abych dále nemohl hnutí škodit. Tomu, kdo toto doporučení vydal vzkazuji, zasaďte se o mé vyloučení z řad SPD. Tím se vyřeší moje „provinění“, že jsem na základě vlastní vůle podpořil kandidáta, který není členem ani sympatizantem SPD a nemusí se tím pádem vymýšlet, jak ještě jinak uškodit. Zbavíte se té tíhy jednou provždy. Zbavíte se dalšího nezávisle uvažujícího člověka, a to se cení,“ napsal na sociální síti.

Dotyčný se ale dočkal podpory alespoň ze strany uživatelů. Ti uváděli, že s jeho počínáním souhlasí a nemusí mít obavy.

„Pane generále, klid. Z tohohle mraku pršet nebude. Přeji Vám pevné nervy a mnoho zdraví. Před námi je ještě mnoho práce, tak doufám, že nám s ní pomůžete. Nenechte se otrávit,“ zaznělo v jedné z reakcí.

„Já osobně tohle nechápu. Ve svobodné společnosti bychom se měli rozhodovat svobodně a ne na základě stranické příslušnosti,“ míní jeden uživatel.

I další mu vzkazovali, aby se nenechal znechutit. Jiní pak poukazovalo na nesmyslnost reakce, která se kolem celé věci strhla.

Ostatní pak podotýkali, že „každému bylo jasné, že kandidát SPD neměl v tom okrsku šanci“. „Všeobecně SPD nemá podporu do Senátu, to je fakt, čili celé to divadlo je zbytečné...“ uváděli.

Někteří ale podotýkali, že si nejsou jisti tím, zda je nejlepším řešením probírat takové spory na sociálních sítích. Podle nich by si měl Blaško sednout s těmi, kdo jej údajně poškozuje, a vyříkat si to s nimi z očí do očí.

Doplňovací volby

Druhé kolo doplňovacích voleb na Teplicku se konalo v pátek 12. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. června od 8 do 14 hodin. Uvádí se, že k těmto volbám nepřišlo zas až tak velké množství voličů, jelikož volební účast ve druhém kole byla sotva desetiprocentní. Pokud jde o Hynka Hanzu, jenž z voleb vyšel jako vítěz, získal 57 % hlasů. Na druhém místě skončil ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (za Senátor 21), a to s výsledkem 43 % hlasů.

Rozložení sil bude platné až do podzimu. Pak se v říjnu spolu s krajskými volbami uskuteční totiž i řádné senátní volby na třetině území republiky. Teplicka se ale podzimní senátní volby již týkat nebudou. Vítěz doplňovacích voleb se totiž ujme senátního mandátu na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

Připomeňme, že první kolo voleb proběhlo v sobotu 6. června, a to za přísných hygienických podmínek. Do dalšího, druhého, kola tehdy postoupil Hanza s 30 % hlasy a Bergman s 22 % hlasy. Vzhledem k těmto výsledkům byl Hanza i nyní mírným favoritem. Na třetí příčce se minulý týden umístil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) a čtvrtá byla starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Celkem se do voleb přihlásilo 10 kandidátů. Nakonec se jich účastnilo devět, z toho sedm mužů a dvě ženy. I v prvním kole ale hlasování provázela nízká účast, která nakonec činila 15,79 procenta.

Za zmínku stojí také to, že hlasování se původně plánovalo na 27. a 28. března. Kvůli pandemii koronaviru byly ale volby odloženy na jiný termín. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci, a tak vláda musela nechat Parlamentem schválit zákon, jenž konání voleb určil nejpozději na červen.