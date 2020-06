„Tohle je profi box, debílku!” Novotný fotografu Hassanovi sdělil, za kolik se nechá zmlátit v ringu

Před několika dny známý český fotograf Vít Hassan na svých sociálních sítích zveřejnil video, v němž vyzval starostu Řeporyjí Pavla Novotného na boxerský souboj. Podle jeho slov by v souboji proti Jaroslavu Foldynovi pražský politik zřejmě neměl šanci, zatímco on potřebuje více trénovat, aby se dostal do dobré kondice.

„Uvažoval jsem o tom. Jsem si jist, že Jarda Foldyna by Novotného smetl jednou ranou. Rozhodl jsem se iniciativu vzít do svých rukou. Budu teď trošku muset trénovat, trošku jíst. Tímto vyzývám Pavla Novotného na souboj já,“ prohlásil Vít Hassan.

Jeden z uživatelů vyslovil své pochyby ohledně toho, zda do toho řeporyjský politik vůbec půjde. Uvedl totiž, že s větší pravděpodobností si najde nějaký důvod k tomu, aby se zápasu vyhnul.

„Ten to nepřijme a pokud ano, najde důvod, jak se vykroutit! Jinak fandím,” napsal Lukáš Bočan.

Reakce Pavla Novotného

Výzvu českého fotografa nenechal bez povšimnutí ani sám Pavel Novotný. Po několika dnech na nabídku Hassana řeporyjský starosta totiž odpověděl ve svém facebookovém příspěvku. Ve své reakci dal Novotný najevo, že se tím nechce zabývat osobně, ale výhradně přes zprostředkovatele.

„Neznámý debílek a známý opruz, ‚fotograf‘ Vít Hassan (??) mě vyzval na box (??????). Prosím vás, kdo ho znáte, nebo kdo mě chcete také vyzývat – to se řeší s promotérem, mě s tím vůbec neobtěžujte, ať se mi ozve promotér,” píše Novotný ve svém příspěvku.

Jednání s promotérem však není jedinou podmínkou, kterou uvedl kontroverzní pražský politik. Pavel Novotný rovněž informoval o tom, jakou částku by chtěl dostat za případný souboj, požadovaný honorář podle jeho slov totiž činí jeden a čtvrt milionu českých korun. Novotný podotkl, že taková částka je odůvodněná tím, že to je profesionální box a on musí pokrýt veškeré výdaje, a to včetně platů svých trenérů.

„Tohle je profi box, debílku, chovej se podle toho. Najdi si promotéra, ten bude vědět, co dělat a neotravuj celebritu, kreténe,” uzavřel člen ODS Pavel Novotný.