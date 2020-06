SPD vs. Trikolóra: Strany mají spory kvůli EU. Klaus ml. obvinil Okamuru z toho, že mu členství vyhovuje. Ten to popírá

Nedávno tuto napjatou atmosféru umocnilo to, že Hynek Blaško (člen SPD) podpořil v doplňovacích senátních volbách na Teplicku kandidáta Trikolóry, a nikoli zástupce ze svého hnutí. To se některým členům, včetně Okamury, nelíbilo, a tak mu to dali znát.

„Věrným spojencem EU u nás je japonský podnikatel Tomio Okamura. Protože kdybychom v ní nebyli – ztratil by zdroj obživy (v politice). Stačí mu 10 %, nechce žádnou změnu, – proto jako jeden z mála poslanců SPD nehlasoval s námi pro vypovězení Lisabonské smlouvy,“ napsal v úvodu svého příspěvku na Facebooku.

Nyní se předmět sporu točil kolem členství v Evropské unii.totiž naznačil, že Okamurovi současný stav vyhovuje a těží z něj. Pokud bychom totiž dle něj nebyli členy EU, pak by Okamura ztratil zdroj obživy v politice.

Bývalý člen ODS a současný předseda Trikolóry pak uvedl, že Okamurovi v této strategii teď nějak (čertvíproč) nejvíc vadí Trikolóra.

„Tak místo, aby útočil na českou pátou kolonu – útočí na nás. Nebudeme se v tom nijak vyžívat – jde nám o věc a budeme nadále podporovat národní zájmy se všemi subjekty ochotnými je hájit,“ dodal k věci Václav Klaus mladší.

Reakce Okamury

Okamura ale slova Klause nenechal bez povšimnutí, a také na ně patřičně reagoval, a to vcelku obsáhlým příspěvkem na sociální síti.

„Václav Klaus ml. řekl, že by bylo dětinské vystupovat z Evropské unie a že podle něj lze EU reformovat. Hnutí SPD naopak jasně prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a EU je podle nás nereformovatelná,“ píše hned v úvodu Okamura.

Ten dává také jasně najevo, EU podle něj nepomáhá, ale škodí. Stojí si také zatím, že pokud z ní nevystoupíme, tak nás zničí – imigrací, islamizací, sluníčkářským neomarxismem a genderem, klima-hysterií a destrukcí ekonomiky.

„Alternativou k EU je podle hnutí SPD Evropské sdružení volného obchodu (EFTA), kde jsou třeba Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko. Trikolora ústy svého předsedy Václava Klause ml. potvrdila, že je pro-unijní strana a že se příliš neliší od ODS,“ dodal a citoval jeho slova v jednom z rozhovorů. Proto si šéf SPD myslí, že Klaus ml. bohužel opakuje nesmysly ODS, že by nás vystoupení z EU poškodilo.

„To co říká Petr Fiala, je ale přece naprostý nesmysl. Na to, abychom obchodovali s EU, přece nemusíme být členy EU. Švýcarsko a státy EFTA v EU nejsou a mohou normálně se státy Evropské unie obchodovat. To, co říkají Petr Fiala a Václav Klaus ml., je nesmyslné strašení. Vystoupení z EU je výhodné,“ vysvětluje Okamura.

Zmínil se přitom také o tom, že nedávno podobným způsobem „předseda eurofilní ODS Petr Fiala v České televizi přesvědčoval o tom, že v našem národním zájmu je být v Evropské unii – především kvůli naším ekonomickým vazbám na EU a kvůli tomu, že do EU směřuje 80 procent exportu“. Podle Fialy prýnemůže požadovat nikdo, kdo je při smyslech.

Následně uvedl Fialova slova o exportu a o tom, na čem je založena naše ekonomika. Podle něj totiž přes 80 % našeho exportu jde do zemí Evropské unie. Jeho argumenty ale Okamura považuje za nesmyslné a argumentuje následovně: „I Švýcarsko má obrovský export do Evropské unie, ale v EU není. Norsko je také mimo EU a směřují tam čtyři pětiny norského exportu. V případě Islandu jsou to tři čtvrtiny exportu. Lichtenštejnsko vyváží více než 61 % vývozu do evropských zemí.“

Šéf SPD si tak stojí za tím, že vystoupení z Evropské unie je výhodné. „Potvrzují to fakta. Už jenom kvůli nesmyslnému boji EU proti CO2 bude mít ČR náklad stovky miliard korun ročně navíc. Britové se toho nyní naštěstí snad už zbaví. EU k volnému obchodu a ekonomické prosperitě nepotřebujeme! Na členství v EU naopak doplácíme,“ myslí si.

Dodal ještě, že odpůrci našeho vystoupení tvrdí, že ČR bude bez EU izolovaná. To je podle něj ale také nesmysl.

„Při našem vystoupení z EU můžeme vstoupit do EFTA, což je společenství států, které nejsou členy EU (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které mají s EU dohodu o volném obchodu,“ uvedl.

V neposlední řadě se dotkl toho, že Václav Klaus ml. dříve řekl, že si dokáže představit vládnutí s ODS a že se Trikolora od ODS vlastně tolik neliší. To podle něj leccos vysvětluje… Závěrem pak doplnil, že je nezodpovědné a dětinské v EU zůstat.