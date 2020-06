Zeman k výročí Dne nezávislosti USA: Black Lives Matter je rasistické heslo. Kavárna puká vzteky

USA mají prezidenta, který retvítuje video, kde jeho příznivec křičí “white lives matter”.

A my máme pana prezidenta Zemana.



Obávám se, že ani tento jeho výrok mu nezaručí roky avizované pozvání do Bílého domu a dál se bude muset jezdit učit do komunistické Číny...